Trois jours d’arts et de rituels : Vodun Days 2026 se ferme sur des notes positives

Pendant trois jours, la cité historique de Ouidah s’est muée en un vaste espace d’expression culturelle à l’occasion des Vodun Days 2026, affirmant l’événement comme un rendez-vous structurant de la politique culturelle béninoise. Bien au-delà des chiffres de fréquentation, cette édition s’est distinguée par la richesse de sa programmation, l’occupation symbolique de la ville et la mise en valeur d’une spiritualité vivante, partagée dans le respect des rites.

L’une des particularités majeures de l’édition 2026 a résidé dans sa configuration multi-sites, pensée comme un parcours immersif à travers les espaces emblématiques de Ouidah. Des places publiques aux sites sacrés, la programmation a favorisé la circulation des publics et l’appropriation progressive des contenus culturels.

De la Place Maro à l’Esplanade du Fort Français, de la Place Ninsouxwé à la Forêt sacrée de Kpassè, en passant par le Temple Mami-Plage et le Couvent Sakpata, la ville s’est transformée en une constellation d’espaces scéniques. Chaque site a accueilli des animations spécifiques mêlant démonstrations culturelles, expressions artistiques et temps de transmission, dans un esprit de pédagogie et de respect des traditions.

Publicité

Cette architecture événementielle a permis de faire des Vodun Days un véritable événement urbain, où la culture ne se limite pas à un spectacle, mais s’expérimente au fil d’un parcours structuré.

La Grande Cérémonie Vodun, cœur spirituel de l’édition

Moment central des Vodun Days 2026, la Grande Cérémonie Vodun du 9 janvier sur la plage de Ouidah, a constitué une séquence de forte intensité spirituelle et symbolique. La procession des fidèles, la lecture de la Théologie Vodun, la consultation du Tofa et la bénédiction œcuménique ont rythmé cette cérémonie, marquée par un profond recueillement collectif.

Cette célébration a rappelé la vocation première des Vodun Days : honorer une spiritualité vivante, tout en l’inscrivant dans une dynamique contemporaine de dialogue et d’ouverture. L’édition 2026 a ainsi illustré un équilibre assumé entre authenticité des pratiques et partage à grande échelle.

Une programmation artistique entre scène internationale et talents nationaux

Les Vodun Days 2026 ont également confirmé leur dimension artistique avec une programmation mêlant figures internationales et artistes béninois. Des artistes de renommée mondiale tels que Ciara, Davido et Meiway ont partagé la scène avec des figures emblématiques de la création nationale, dont Angélique Kidjo, ainsi que Vano Baby, Bobo Wê, Axel Merryl et le duo X-Time & Ghix.

La clôture de l’événement, le 10 janvier, s’est déroulée sur la plage de Ouidah dans une atmosphère festive, portée par plusieurs DJ, dont DJ Djabi, DJ Yan Lekiller, DJ Fresh T, DJ Kelly et DJ Lorato, avec la participation de Wiz Laro et Takoumi.

Un rendez-vous inscrit dans une stratégie culturelle de long terme

Portés par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et mis en œuvre par Bénin Tourisme, les Vodun Days s’inscrivent dans une stratégie visant à valoriser le patrimoine immatériel et à renforcer le positionnement du Bénin comme destination culturelle majeure en Afrique.

L’édition 2026 confirme la montée en puissance d’un événement appelé à se consolider, tant par la maîtrise de son organisation que par la diversité de ses contenus. Une dynamique de structuration progressive, au service de la transmission culturelle, du dialogue des mémoires et du rayonnement du Bénin.