Un nouveau danger du sucre chez les enfants mis en évidence par une étude

En France, une jeune chercheuse de 22 ans, doctorante à l’Institut des maladies métaboliques et cardiovasculaires, explore les effets de l’obésité infantile sur le cœur. Emma Dupont, originaire du Pas-de-Calais a récemment révélé les résultats de sa dernière enquête, sur le développement cardiaque des enfants obèses.

Motivée par des antécédents familiaux, celle-ci s’est très vite “passionnée” pour le coeur et son mode de fonctionnement. Aujourd’hui, sa mission est d’indentifier les signes de complications éventuels, notamment chez les enfants en surpoids (ou considérés comme étant obèses).

Identifier des signes précoce, pour éviter les risques cardiaques

L’objectif est d’identifier des signes précoces de complication, afin d’anticiper, accompagner et soigner celles et ceux qui sont plus à risque.

Les risques sont, en effet, assez importants. Pour parvenir à sa conclusion, la chercheur a réalisé une double-expérience :

La première consiste à mener des expériences sur de jeunes souris soumises à un régime riche en graisses et sucres. Cela permettait alors d’analyse les altérations cardiaques.

La seconde expérience consiste à étudier un panel d’enfants de 3 à 14 ans, en obésité sévère. En collaboration avec le CHU de Toulouse, les résultats ont été comparés avec ceux des souris.

Il apparaît que les régimes riches en gras et en sucre attaque le coeur et ce, dès le plus jeune âge. Comment ? En modifiant sa structure. Cela peut alors entraîner de grosses complications, notamment si rien n’est mis en place pour contrer cela.

Naturellement, outre l’intervention médicale, la prévention reste la première des armes, ainsi qu’une bonne nutrition et une pratique sportive régulière. Des conseils classiques, mais qui sont ceux qui fonctionnent le mieux.

L’obésité, des chiffres en hausse

Partout dans le monde, l’obésité est en hausse. En 2022, selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, 2,5 milliards d’adultes (à partir de 18 ans) étaient en surpoids, dont 890 millions étaient obèses, soit 43 % des adultes contre 1.9 milliard de personnes en surpoids, pour 600 millions de personnes obèses, en 2016. Les chiffres explosent à la hausse, obligeant à trouver des parades.