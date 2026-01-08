Venezuela : les Américains ont tué au moins 100 personnes, Maduro et son épouse blessés

Le 3 janvier 2026, Caracas a été le théâtre d’une opération militaire menée par les États-Unis, au cours de laquelle le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont été capturés et transférés vers les États-Unis. Cette intervention a provoqué des pertes humaines importantes et marqué un tournant brutal dans la situation politique du pays. Selon les autorités vénézuéliennes, l’assaut a entraîné de nombreuses victimes et a laissé le couple présidentiel légèrement blessé.

Violence à Caracas et victimes civiles

Le 7 janvier 2026, Diosdado Cabello, ministre de l’Intérieur du Venezuela, a fait état d’au moins 100 morts et d’un nombre comparable de blessés à la suite de l’opération américaine. L’attaque a touché plusieurs secteurs de Caracas, provoquant une grande effervescence et des destructions importantes dans les infrastructures. Selon des témoins, les affrontements se sont étendus sur plusieurs heures et ont concerné à la fois des quartiers résidentiels et des installations stratégiques, contribuant à alourdir le bilan humain.

Maduro et Cilia Flores blessés mais hors de danger

Pendant l’enlèvement, Cilia Flores a subi un coup à la tête et un choc au corps, tandis que Nicolas Maduro a été touché à la jambe. Selon le ministre Cabello, le couple présidentiel se remet progressivement de ses blessures. Leur arrestation par des forces spéciales américaines constitue un événement sans précédent dans l’histoire récente du Venezuela et accentue la tension politique et sociale dans le pays.

Les incidents survenus début janvier suscitent une vive préoccupation à l’échelle internationale. Les photographies et vidéos de Caracas après l’opération révèlent des scènes de désordre et de destruction, tandis que les autorités vénézuéliennes se mobilisent pour identifier les victimes et assister les blessés. La situation demeure fragile, et toute nouvelle information pourrait rapidement modifier le bilan humain ainsi que l’état des dirigeants du pays.