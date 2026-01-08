Vodun Days 2026 : Ouidah, capitale mondiale d’une tradition vivante

Du jeudi 8 au samedi 10 janvier 2026, la ville historique de Ouidah redeviendra le centre de gravité culturel et spirituel du Bénin. Les Vodun Days, désormais installés comme un rendez-vous majeur du calendrier national, s’ouvrent cette année avec une ambition clairement assumée : faire de Ouidah un espace de convergence mondiale autour du Vodun, de ses rites, de sa mémoire et de ses expressions contemporaines.

À quelques heures de cette édition 2026, le message du Chef de l’État, Patrice Talon, donne la mesure de l’enjeu. Dans une adresse empreinte de solennité et d’ouverture, le Président de la République s’est dit heureux de voir « le monde apprécier, à travers nos rites, danses, adeptes et cultes, la richesse et la splendeur de notre tradition ancestrale qu’est le Vodun ». Un message de bienvenue adressé aux festivaliers venus des quatre coins du globe, mais aussi un appel aux Béninois, invités à se rendre à Ouidah ou à s’y « connecter par l’esprit et le cœur ».

Loin d’être un simple événement festif, les Vodun Days s’inscrivent dans une dynamique de reconnaissance et de réhabilitation d’une tradition longtemps mal comprise. À Ouidah, le Vodun ne se raconte pas : il se vit. Processions, cérémonies rituelles, sorties de couvents, danses sacrées et cultes dédiés aux divinités rythmeront ces trois journées, dans un profond respect des codes et des autorités traditionnelles.

Publicité

Cette édition 2026 marque toutefois un changement d’échelle. Après des affluences déjà remarquées lors des éditions précédentes, les organisateurs affichent désormais l’objectif symbolique d’un million de visiteurs. Un chiffre ambitieux, révélateur de la volonté de positionner les Vodun Days comme un événement culturel de portée mondiale, au même titre que les grands festivals identitaires et patrimoniaux du continent.

Cette montée en puissance s’appuie notamment sur une programmation artistique qui a largement circulé sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Le grand concert du 8 janvier réunira plusieurs figures internationales, parmi lesquelles Angélique Kidjo, voix emblématique du Bénin sur les scènes du monde, Davido, star nigériane de l’Afrobeats, Ciara, icône américaine du R&B, et Meiway, figure majeure de la musique ivoirienne. À leurs côtés, plusieurs figures de la musique béninoise se produiront sur scène le jeudi 8 janvier. Il s’agit notamment de X-Time et Ghix, de Axel Merryl, dont la popularité dépasse désormais les frontières nationales, de Bobo Wê, porteur d’une forte identité musicale enracinée dans les sonorités locales, ainsi que de Vano Baby, représentant d’une nouvelle génération d’artistes béninois très suivie par la jeunesse.

Ce choix artistique, s’il attire un public plus large et plus jeune, ne rompt pas avec l’essence des Vodun Days. Le sacré demeure le socle de l’événement. Les concerts, spectacles et animations nocturnes s’inscrivent comme un prolongement, une passerelle entre tradition et modernité, sans prétendre s’y substituer.

Ville-mémoire, point de départ de la Route des Esclaves, Ouidah conserve une charge symbolique particulière pour les visiteurs afro-descendants. Les Vodun Days constituent pour beaucoup un moment de reconnexion, un retour aux sources spirituelles et culturelles, dans un cadre où l’histoire douloureuse dialogue avec la résilience et la renaissance culturelle. En cela, l’événement dépasse le cadre national pour s’inscrire dans une réflexion plus large sur l’identité africaine et ses diasporas.