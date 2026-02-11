Accusée de racisme, Karine Le Marchand affirme avoir gagné 500 euros

Sur CNews, la présentatrice de télévision Karine Le Marchand a suscité l’indignation. En effet, celle qui est notamment connue pour être à la tête de “L’amour est dans le pré” a notamment évoqué son arrivée dans la capitale, au cours des années 80. Un véritable choc pour elle.

Au cours de son entretien, l’animatrice a notamment raconté son premier trajet en RER. Elle a aussi raconté le choc qu’elle a ressenti en découvrant une population plus “variée” que celle qu’elle a connu tout au long de sa vie à Nancy. Une situation choquante pour elle, qui a avoué avoir eu quelques difficultés d’adaptation.

L’ARCOM saisie après les propos de Karine Le Marchand

Ces propos, diffusés en direct, ont provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont notamment critiqué la sortie de l’animatrice, affirmant qu’elles étaient problématiques. Deux députées de LFI (La France Insoumise), Ersilia Soudais et Léa Balage El Mariky, ont annoncé la saisine de l’Arcom.

Selon elles, il s’agit d’un vrai dérapage. Face au tollé suscité, Karine Le Marchand a décidé de revenir sur la séquence. Elle a notamment assuré ne pas lire les insultes, critiques et accusations de racisme à son égard publiées sur les réseaux. Elle a également avoué avoir anticipé une polémique… Avec un pari de 500 euros.

500 euros qui seront reversés à une association

En effet, l’animatrice a parié une telle somme en interne. Un pari qu’elle a remporté donc. Cette somme, qu’elle va récupérer dans les jours à venir, elle dit vouloir la reverser entièrement à une association antiraciste qui sera choisie par ses principaux détracteurs. Reste à savoir si cette prise de parole permettra d’apaiser les tensions. Pour le moment, cela n’est pas le cas et la saisine de l’ARCOM par les deux élues de gauche n’a pas été retirée, l’organisme est donc invitée à se positionner sur ce sujet.