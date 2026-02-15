AES : l'UA reste intransigeante malgré les tentatives de rapprochement

Le 39e Sommet de l’Union africaine, qui se tient actuellement à Addis-Abeba, est marqué par une fermeté renouvelée envers les régimes de transition sur le continent. Le nouveau Président de la Commission, Mahmoud Ali Youssouf, a profité de cette tribune pour clarifier la position de l’institution face aux pouvoirs issus de processus non électifs. Cette orientation diplomatique intervient dans un climat de tensions persistantes entre l’organisation panafricaine et plusieurs nations d’Afrique de l’Ouest. L’enjeu majeur réside désormais dans la capacité de l’UA à maintenir ses principes démocratiques tout en évitant une rupture définitive avec des États stratégiques du Sahel.

La doctrine de fermeté de Mahmoud Ali Youssouf face aux crises sahéliennes

Dès ses premières interventions officielles, le successeur de Moussa Faki Mahamat a tenu à marquer son territoire en réaffirmant le dogme de la légalité institutionnelle. Pour Mahmoud Ali Youssouf, la multiplication des changements de gouvernement par des voies non constitutionnelles représente un recul alarmant pour le projet d’intégration africaine. Il a clairement indiqué que l’organisation ne ferait aucune concession sur les principes de la Charte de la démocratie, de l’élections et de la gouvernance. Cette ligne de conduite vise à décourager toute nouvelle velléité de prise de pouvoir par la force, tout en isolant diplomatiquement les autorités de transition qui ne respecteraient pas les calendriers de retour à l’ordre civil. L’UA semble ainsi vouloir restaurer son autorité morale après une décennie marquée par une instabilité politique croissante dans plusieurs zones géographiques.

L’espace sahélien traverse une période de reconfiguration profonde marquée par la naissance de l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces nations ont choisi de s’unir pour répondre ensemble aux défis sécuritaires et de souveraineté, marquant une rupture progressive avec certaines structures régionales traditionnelles comme la CEDEAO. Depuis les changements politiques survenus entre 2020 et 2023, ces pays font face à des suspensions de diverses instances internationales, alors qu’ils tentent de redéfinir leurs partenariats stratégiques et militaires. Sur le plan économique, cette alliance cherche à mutualiser ses ressources minières et énergétiques pour gagner en indépendance, tout en gérant des transitions politiques dont les échéances font l’objet de discussions complexes avec les médiateurs internationaux. La situation demeure fluide, chaque capitale cherchant à stabiliser son territoire face aux menaces asymétriques tout en renégociant sa place dans l’architecture diplomatique du continent.

Publicité

Défis de la médiation entre l’Union africaine et les régimes de l’Alliance

Malgré la rigueur affichée par Addis-Abeba, la nécessité de maintenir un canal de discussion reste une réalité pragmatique pour éviter une fragmentation durable de l’Afrique. Mahmoud Ali Youssouf se retrouve devant le défi immense de concilier l’application des sanctions statutaires avec le besoin de coopération sur des dossiers transfrontaliers comme la lutte contre le terrorisme ou la gestion des flux migratoires. L’intransigeance affichée lors de ce sommet de 2026 suggère que l’UA conditionne toute reprise normale des relations à des engagements concrets et vérifiables. L’organisation craint qu’une trop grande souplesse n’encourage une contagion des coups d’État, fragilisant ainsi les démocraties encore chancelantes du continent. La diplomatie africaine se trouve donc à la croisée des chemins, oscillant entre la défense de ses textes fondateurs et la réalité politique d’un Sahel en pleine mutation.

En conclusion, la présidence de Mahmoud Ali Youssouf s’ouvre sous le signe d’une rigueur constitutionnelle assumée, ne laissant que peu de place aux compromis de façade. L’évolution de cette posture dépendra sans doute de la capacité des pays de l’AES à proposer des garanties de stabilité interne. L’avenir de l’intégration régionale se joue désormais sur ce dialogue difficile entre la légitimité du droit international et les réalités sécuritaires locales.