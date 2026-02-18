AES : l’UE mise sur une « Nouvelle Approche » pour revitaliser ses relations

L’Union européenne entend revitaliser son partenariat avec les pays sahéliens en misant sur le dialogue politique plutôt que le désengagement. Une visite du représentant spécial de l’UE à Bamako marque le lancement de cette « Nouvelle Approche » face aux tensions diplomatiques.

Joao Gomes Cravinho, représentant spécial de l’UE pour le Sahel, a été reçu le 17 février 2026 par le Premier ministre malien Abdoulaye Maïga. Cette visite officielle avait pour objectif de présenter les principaux axes de la « Nouvelle Approche » européenne pour la région, adoptée par les 27 États membres de l’Union.

L’UE lance une stratégie de rapprochement

Depuis 2022, les liens entre l’Union européenne et les pays du Sahel se sont tendus. Le Mali a mis fin à ses accords de défense avec la France, l’un des pays majeurs de l’UE, suivi par le Burkina Faso et le Niger. Ces trois pays, désormais unis au sein de la Confédération des États du Sahel (AES), ont expulsé les forces étrangères et pris leurs distances vis-à-vis de l’influence européenne, tandis que d’autres puissances, notamment la Russie, ont profité de ce vide diplomatique.

Selon Cravinho, cette nouvelle stratégie européenne ne signifie pas un retrait. Au contraire, l’UE cherche à rester active dans la région tout en renforçant le dialogue politique avec les autorités sahéliennes, sur la base du respect mutuel et de la compréhension réciproque.

Un appel à la coopération constructive

Le Premier ministre Maïga a salué cette visite, rappelant que la proximité géographique entre l’Afrique et l’Europe — seulement 15 kilomètres séparent Gibraltar du continent africain — rend indispensable un dialogue constant. « Nous ne serons pas toujours d’accord sur tous les points, mais nous devons collaborer de manière constructive », a-t-il souligné.

Pour sa part, Cravinho a été chargé de jouer un rôle d’ambassadeur de la compréhension mutuelle entre l’Afrique et l’Europe. Cette visite constitue le premier pas officiel de la nouvelle approche de l’UE, mise en œuvre avec la délégation européenne au Mali, visant à reconstruire les liens diplomatiques avec les autorités sahéliennes.