Armement : la Corée du Nord présente un lance-missile moderne à ogives nucléaires

La Corée du Nord vient de dévoiler un nouveau lance-missiles. Une annonce effectuée par Kim Jong-Un en personne dont les images ont ensuite été reprises par KCNA, le média d’état. Un issile d’un nouveau genre, qui serait capable de tirer de multiples projectiles de 600mm environ.

Ce nouveau type de missile est présenté par les forces armées nord-coréennes, comme étant l’un des piliers de la stratégie militaire du pays. Les autorités affirment en effet, que ce type de missile peut être utilisé dans des opérations stratégiques. Ce terme est souvent associé à la capacité nucléaire.

La Corée du Nord dévoile un missile d’un genre nouveau

Plus spécifiquement, ce missiles se distingue par sa taille et sa portée. Dans le détail, il est en mesure de frapper des zones très spécifiques. De quoi mettre la Corée du Sud en état d’alerte, Séoul se trouvant à moins de 50km de la frontière entre les deux pays. Pyongyang semble toutefois envisager ce nouveau missile, d’un point de vue purement défensif et dissuasif.

Publicité

Dans un soucis de montrer les muscles, KCNA a toutefois évoqué une précision sans pareille pour ce missile. La chaine a aussi évoqué le côté “multi” de ce nouveau lanceur, affirmant qu’il était possible de tirer plusieurs missiles en un rien de temps, rendant ainsi l’interception des ogives beaucoup plus compliquée pour les systèmes de défense installés que ce soit en Corée du Sud, au Japon ou ailleurs.

Un lanceur bientôt testé dans les conditions du réel, en Ukraine ?

La mise en avant de ce nouveau missile intervient dans un contexte marqué par le rapprochement entre la Corée du Nord et Moscou, dans le cadre de la guerre en Ukraine. En effet, cette coopération accrue entre les deux pays inclut des échanges technologiques ou des exportations d’équipements. Ce lanceur pourrait ainsi être testé, dans les conditions du réel, sur le front ukrainien alors que pour la première fois depuis des mois, l’armée russe a perdu du terrain.