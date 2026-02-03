Attaque au Niger : la Russie confirme l'appui d'Africa Corps à l'armée

Quelques jours après l’attaque armée qui a visé l’aéroport international de Niamey, les autorités nigériennes ont communiqué sur une riposte rapide ayant permis de reprendre le contrôle de la situation. L’assaut, mené contre une infrastructure stratégique, avait provoqué une vive inquiétude avant d’être contenu par les forces de défense et de sécurité. C’est dans le prolongement direct de cet épisode sécuritaire que la diplomatie russe est sortie de sa réserve, confirmant l’implication de ses forces aux côtés de l’armée nigérienne et ouvrant une nouvelle séquence dans la communication officielle entre Niamey et Moscou.

Une riposte sécuritaire coordonnée entre le Niger et la Russie

À la suite de l’attaque, Moscou a publiquement reconnu la participation de Africa Corps aux opérations menées avec l’armée du Niger rapporte Opinion Nigeria. Selon les autorités russes, cette coopération a contribué à une réaction jugée efficace face à l’assaut contre l’aéroport de Niamey. Sans entrer dans le détail opérationnel, la diplomatie russe a salué le professionnalisme des forces engagées et la coordination avec les unités nigériennes déployées sur le terrain.

Cette confirmation officielle marque une étape importante. Jusqu’ici, la présence de forces russes aux côtés des armées sahéliennes faisait l’objet de communications limitées ou indirectes. En reconnaissant explicitement le rôle joué par Africa Corps, Moscou assume désormais publiquement son appui sécuritaire au Niger, présenté comme une assistance répondant à une demande des autorités locales dans la lutte contre les groupes armés.

Engagement russe au Sahel et accusations d’ingérences extérieures

Au-delà de l’épisode de Niamey, les déclarations russes ont également porté sur la situation sécuritaire dans l’ensemble du Sahel. Moscou a réaffirmé sa volonté de soutenir les États de la région confrontés à des attaques répétées, tout en mettant en cause la responsabilité d’acteurs extérieurs dans l’aggravation de la violence. Cette prise de position, formulée sans désigner explicitement de pays ou d’organisations, traduit une lecture géopolitique assumée des crises sécuritaires en cours.

Pour le Niger, cette séquence renforce la visibilité de son partenariat avec la Russie sur le terrain militaire. Elle intervient alors que les autorités nigériennes cherchent à consolider leurs capacités de défense face à des menaces persistantes, notamment contre des sites sensibles. La confirmation de l’appui d’Africa Corps, directement liée à la riposte après l’attaque de l’aéroport, souligne ainsi une coopération sécuritaire désormais revendiquée par ses deux protagonistes.