Mondial 2026 : Trump critique le prix des billets, que valent-ils face à ceux du Qatar et de la Russie ?

Le président des États-Unis, Donald Trump a réagi, mercredi 6 mai, au prix des billets pour la Coupe du monde 2026, organisée aux USA, au Mexique et au Canada. Le locataire de la Maison-blanche affirme avoir découvert des tarifs dépassant 1 000 dollars pour le premier match disputé sur le sol américain.

Interrogé par la presse locale, le magnat de l’immobilier dit souhaiter que « les gens qui ont voté pour moi puissent y aller », tout en reconnaissant ne pas être prêt à payer un tel montant. Cette réaction intervient alors que la billetterie suscite déjà des critiques sur son niveau jugé élevé.

Des prix en forte hausse pour 2026

Les premières offres disponibles pour certaines affiches dépassent largement les standards observés lors des éditions précédentes. Selon les informations rapportées, des places pour un match impliquant les États-Unis sont proposées à plus de 1 000 dollars, bien au-dessus des tarifs historiquement constatés en phase de groupes.

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La stratégie tarifaire repose notamment sur des mécanismes de variation des prix en fonction de la demande, inspirés des pratiques en vigueur dans les ligues sportives nord-américaines. La FIFA n’a pas encore publié de grille tarifaire complète pour l’ensemble des rencontres.

Russie 2018 et Qatar 2022 nettement plus accessibles

Lors de la Coupe du monde 2018, les billets pour les matchs de groupes étaient vendus entre environ 90 et 180 euros, avec une finale plafonnant à moins de 1 000 euros. Quatre ans plus tard, au Coupe du monde 2022, les prix d’entrée se situaient autour de 60 euros, tandis que les meilleures places pour la finale atteignaient environ 1 460 euros, selon les données communiquées par la FIFA à l’époque.

Ces niveaux restent très inférieurs aux montants observés ou anticipés pour 2026, en particulier pour les rencontres à forte demande. L’écart est particulièrement marqué pour les matchs phares, où les prix pourraient être multipliés plusieurs fois.

Une pression accrue sur l’accès des supporters

L’édition 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, sera la première à accueillir 48 équipes, contre 32 auparavant. Cette extension du tournoi doit entraîner une augmentation du nombre total de matchs, mais aussi une demande accrue sur certaines affiches, notamment celles de l’équipe hôte. La FIFA prévoit d’ouvrir progressivement les phases de vente officielles dans les mois à venir, avec plusieurs vagues de commercialisation attendues avant le coup d’envoi fixé à juin 2026.