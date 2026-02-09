Bénin: aucun ancien député LD dans le bureau de la 10ᵉ législature

L’installation du bureau de la 10ᵉlégislature de l’Assemblée nationale du Bénin continue de susciter commentaires et interrogations dans le landerneau politique. Un fait majeur retient particulièrement l’attention : aucun des anciens députés issus du parti d’opposition Les Démocrates (LD), ayant rallié la majorité présidentielle en plein processus électoral, ne figure dans l’actuel bureau du Parlement. Ils sont six anciens députés, jadis membres ou proches du principal parti d’opposition, à avoir démissionné de leur formation politique pour se faire positionner sur les listes de la majorité présidentielle. Un choix stratégique qui leur a permis d’être élus députés lors des législatives de janvier 2026, mais qui ne leur a manifestement pas ouvert les portes des instances dirigeantes du Parlement.

Michel Sodjinou, Joël Godonou, Constant Nahum et d’autres figures de ce groupe de transfuges espéraient-ils voir leur ralliement récompensé par une présence au sein du bureau de l’Assemblée nationale? Il n’en sera rien en tout cas. Le bureau issu de la majorité présidentielle est resté hermétiquement fermé à ces anciens opposants, désormais cantonnés à de simples sièges de députés. Leur démission en pleine période électorale a contribué à fragiliser le parti Les Démocrates, qui n’a pas pu présenter un candidat à la prochaine présidentielle faute de parrainages suffisants. Affaibli, le parti n’a pas non plus réussi à faire élire de députés à la 10ᵉ législature. C’est dans ce contexte politique particulier que s’est tenue l’élection du bureau de la 10ᵉ législature sous la conduite du bureau d’âge, à l’issue de l’installation, ce 8 février 2026, des 109 députés issus des élections législatives du 11 janvier.

À l’unanimité, Joseph Fifamè Djogbénou a été élu président de l’Assemblée nationale, marquant le lancement officiel des travaux parlementaires pour les sept prochaines années. Il est entouré d’un bureau composé notamment de Barthélémy Kassa comme 1er vice-président, Kakpo Mahougnon comme 2e vice-président, David Houinsa comme 1er secrétaire, Inoussa Chabi Zimé comme 2e secrétaire parlementaire, Labiou Amadou Djibril comme 1er questeur et Chantal Ahyi comme 2e questeur. Ce bureau reflète les équilibres politiques issus de la majorité parlementaire et assure la direction des travaux de la 10ᵉ législature.

