Bénin : Le CFA Row lance la mobilisation du 8ᵉ arrondissement de Cotonou pour Wadagni

Réuni samedi 28 février 2026 à Gbèdagba, dans le 8ᵉ arrondissement de Cotonou, le Cercle des Frères et Amis de Romuald Wadagni (CFA Row) a officiellement appelé à la mobilisation en faveur de l’actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances en vue de l’élection présidentielle d’avril 2026.

L’initiative, portée par les responsables de l’organisation, a rassemblé des sympathisants venus de plusieurs quartiers de l’arrondissement. Casquettes et tee-shirts bleus aux couleurs du mouvement, délégations d’Agbondjèdo, Agontinkon, Houéhoun, Houénoussou, Mèdédjro, Minonkpo, Tonato et Gbèdagba ont pris part à la rencontre organisée en matinée. Les interventions ont été centrées sur l’ancrage local du candidat et la stratégie de mobilisation électorale.

Appel public à la mobilisation électorale

Prenant la parole au nom du CFA Row, son président d’honneur Jérémie Adjiwanou a présenté la rencontre comme le point de départ d’une campagne de terrain destinée à structurer le soutien dans l’arrondissement avant son extension à d’autres localités. L’orateur a situé la déclaration à la date anniversaire de la Conférence nationale de février 1990, tout en appelant à transformer l’adhésion affichée en résultats dans les urnes.

Dans son allocution, il a attribué à Romuald Wadagni un rôle dans les réformes économiques engagées sous le mandat du président Patrice Talon, évoquant notamment la discipline budgétaire et la modernisation de la gestion des finances publiques. Le responsable du CFA Row a également insisté sur les origines du candidat dans le quartier Gbèdagba, présenté comme un levier d’identification et de mobilisation.

Une seule citation directe a été reprise au cours de l’intervention : « Chers jeunes, n’ayez pas peur », un message attribué au ministre lors de son investiture à Parakou et destiné, selon l’orateur, à encourager la participation de la jeunesse à la vie citoyenne.

Femmes et structures de proximité sollicitées

Une représentante des femmes du 8ᵉ arrondissement est intervenue pour annoncer l’engagement des réseaux féminins en faveur de la dynamique. Elle a évoqué la mobilisation dans les marchés, les ateliers et les familles, en mettant l’accent sur les attentes liées à l’accès au financement et à l’entrepreneuriat féminin. Les intervenantes ont présenté leur action comme une campagne de proximité fondée sur les relais communautaires. Elles ont appelé à une présence active dans les quartiers afin d’élargir la base électorale.

Déploiement annoncé dans plusieurs communes

Selon les organisateurs, la structure prévoit d’étendre sa campagne à d’autres zones, notamment Guézin, Akodéha, Tori, Zè et Tchaourou. Aucun calendrier détaillé n’a été rendu public lors de la rencontre.

L’élection présidentielle est prévue pour avril 2026 conformément au calendrier électoral en vigueur au Bénin. La rencontre de Gbèdagba marque ainsi l’entrée en phase active des réseaux de soutien locaux, avec pour objectif affiché la transformation de la mobilisation communautaire en score électoral lors du scrutin.