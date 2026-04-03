L'Iran affirme avoir abattu un F-35 américain, des experts parlent de F-15

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a annoncé ce 3 avril 2026 avoir abattu un chasseur furtif F-35 de l’armée de l’air américaine au-dessus du centre de l’Iran, revendiquant l’efficacité d’un nouveau système de défense aérienne. Le Pentagone n’avait pas confirmé l’incident au moment de la publication.

Les images diffusées par les médias iraniens sur Telegram ont rapidement alimenté une lecture concurrente. Des analystes en sources ouvertes, dont le compte OSINTtechnical, ont estimé reconnaître sur les débris un empennage vertical portant l’insigne de l’U.S. Air Forces in Europe ainsi qu’un bandeau rouge qu’ils attribuent au 494th Fighter Squadron, basé à RAF Lakenheath au Royaume-Uni et actuellement déployé en Jordanie. Selon ces analystes, ces marquages correspondraient à un F-15E Strike Eagle biplace, et non à un F-35 monopilote. L’authenticité des images et leur interprétation n’ont pas été confirmées de manière indépendante.

Une mission de sauvetage engagée en territoire iranien

Le sort de l’équipage demeure la principale inconnue. Le porte-parole du quartier général Khatam al-Anbia a déclaré que «l’explosion massive à l’impact rendait peu probable l’éjection du pilote». Des comptes liés au renseignement de l’IRGC ont diffusé une image suggérant la capture d’au moins un aviateur, sans preuve vérifiable. Le CENTCOM a catégoriquement démenti toute capture de personnel américain dans un communiqué transmis à Al Jazeera.

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Des vidéos non vérifiées, relayées par OSINTdefender, montreraient un HC-130J Combat King II et un HH-60G Pave Hawk opérant à basse altitude dans la province de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad, dans le sud de l’Iran. Selon le site Caspian Post, les deux membres d’équipage auraient éjecté sur le sol iranien avant d’être extraits environ une heure plus tard par une équipe américano-israélienne, puis transférés à la base aérienne de Prince Sultan en Arabie saoudite avec des blessures légères. Ces informations restent non confirmées par une source officielle.

Premier aéronef américain habité perdu au-dessus de l’Iran

Si la perte est confirmée, il s’agirait du premier aéronef de combat américain habité abattu au-dessus du territoire iranien depuis le début de l’opération Epic Fury, lancée le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël. Le CENTCOM avait jusqu’ici reconnu la perte de douze drones MQ-9 Reaper et trois F-15E dans un incident de tir ami au-dessus du Koweït le 2 mars, dont tous les équipages avaient été récupérés sains et saufs. Le Pentagone devrait publier une déclaration officielle dans les prochaines heures.