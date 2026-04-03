L'Iran affirme avoir abattu un F-35 américain, des experts parlent de F-15

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC) a annoncé ce 3 avril 2026 avoir abattu un chasseur furtif F-35 de l’armée de l’air américaine au-dessus du centre de l’Iran, revendiquant l’efficacité d’un nouveau système de défense aérienne. Le Pentagone n’avait pas confirmé l’incident au moment de la publication.
Les images diffusées par les médias iraniens sur Telegram ont rapidement alimenté une lecture concurrente. Des analystes en sources ouvertes, dont le compte OSINTtechnical, ont estimé reconnaître sur les débris un empennage vertical portant l’insigne de l’U.S. Air Forces in Europe ainsi qu’un bandeau rouge qu’ils attribuent au 494th Fighter Squadron, basé à RAF Lakenheath au Royaume-Uni et actuellement déployé en Jordanie. Selon ces analystes, ces marquages correspondraient à un F-15E Strike Eagle biplace, et non à un F-35 monopilote. L’authenticité des images et leur interprétation n’ont pas été confirmées de manière indépendante.
Une mission de sauvetage engagée en territoire iranien
Le sort de l’équipage demeure la principale inconnue. Le porte-parole du quartier général Khatam al-Anbia a déclaré que «l’explosion massive à l’impact rendait peu probable l’éjection du pilote». Des comptes liés au renseignement de l’IRGC ont diffusé une image suggérant la capture d’au moins un aviateur, sans preuve vérifiable. Le CENTCOM a catégoriquement démenti toute capture de personnel américain dans un communiqué transmis à Al Jazeera.
Des vidéos non vérifiées, relayées par OSINTdefender, montreraient un HC-130J Combat King II et un HH-60G Pave Hawk opérant à basse altitude dans la province de Kohgiluyeh et Boyer-Ahmad, dans le sud de l’Iran. Selon le site Caspian Post, les deux membres d’équipage auraient éjecté sur le sol iranien avant d’être extraits environ une heure plus tard par une équipe américano-israélienne, puis transférés à la base aérienne de Prince Sultan en Arabie saoudite avec des blessures légères. Ces informations restent non confirmées par une source officielle.
Premier aéronef américain habité perdu au-dessus de l’Iran
Si la perte est confirmée, il s’agirait du premier aéronef de combat américain habité abattu au-dessus du territoire iranien depuis le début de l’opération Epic Fury, lancée le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël. Le CENTCOM avait jusqu’ici reconnu la perte de douze drones MQ-9 Reaper et trois F-15E dans un incident de tir ami au-dessus du Koweït le 2 mars, dont tous les équipages avaient été récupérés sains et saufs. Le Pentagone devrait publier une déclaration officielle dans les prochaines heures.
13 réflexions au sujet de “L'Iran affirme avoir abattu un F-35 américain, des experts parlent de F-15”
Zézésky voudrait récupérer les systèmes THAAD déployés dans les états du golfe. L’Iran les détruit les uns après les autres et ce taré de camé voudrait les échanger contre de l’expertise sur les drones intercepteurs
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
P***n, les comiques … on attend impatiemment « l’expertise » du trouffion de l’aéronavale, dès qu’il aura fini son quart de pluches patates
« le F-15 est plus cher que le F-35 » ouh là !!!!
Il coûte 2 fois moins cher !
Normal, le F 15 E est dit de 4ème génération, et le F 35 lui de 5ème.
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(@_@)
Le prix unitaire des nouveaux F-15EX Eagle est estimé à près de 100 millions de dollars (estimation 2026), le F-35 à 80 millions.
T’es un vrai débile, tu dis toi-même que les F-15 sont reconditionnés mais tu oublies d’ajuster le prix ! Dans ton cerveau mal câblé, une poire + une pomme = un gratin de macaronis.
La différence de prix s’explique par le fait que le F-15 Eagle est fabriqué en très petite série.
Le F-15 est de 4ème génération, ben merdalors, c’est un vrai scoop, ça !
Ca fait plaisir d’avoir un expert sur le forum. Dis-voir, t’es pas le comique qui disait que l’Ukraine avait la maîtrise du ciel et que les F-16 allaient démonter les SU-57 !
Caisse tu vas nous raconter de drôle, cette année ? Une contre-offensive éclair, les chars Abrams à Vladivostok en pas 3 jours !
🤣 🤣 🤣 🤣 🤣
Il en auraient abattu un de chaque. Les débris du F-35 sont dans l’eau, dans le détroit d’Ormuz. Des plongeurs russes tentent de renflouer l’épave. S’ils y arrivent, c’est la cata pour le Pentagone.
🙂 🙂 🙂
Revoilà le p.r_ima-t-e à face n.o-ire qui se prend pour un Dieu 🙂 🙂 qui monte sur l’estrade.
Ce n’est pas un cirque ici. Arrête ta merd… on t’a dit que ça pue dès que tu es dans les parages et pire quand tu l’ouvres
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(@_@)
Venant de ta part, mon tout petit primate, ça me met en joie !
Le F-15 est un super top n’avion mais il date un peu, le F-35 est un sabot muni d’une tablette dernière génération.
Dans les deux cas, un zinc Marcel au tapis, c’est top !
Le F-15 n’est plus en production.
Les « experts » sont payés par ceux qui veulent encore vendre des F-35,
Pas tout à fait exact. Il y a pour les avions une continuité de la cellule (carcasse), à laquelle on ajoute de l’électronique, de l’informatique….
En fait le F 15 dont il est question est le F15 E(agle)
La version encore produite aux USA est le F 15 EX, appelée à remplacer les plus vieilles versions.
C’est un poster de Rafale qui me l’a dit cette semaine, au détour d’une discussion 🙂 🙂 autour d’un verre et de petits fours
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(@_@)
Faut pas confondre le business et l’efficacité au combat.
Le F-15 est l’un des meilleures avions construits par les USA, le F-35 l’un des pires, raison pour laquelle le F-15 est encore en service aux USA. Il est encore produit mais à une très petite échelle.
Côté business les USA préfèrent vendre le F-35 … aux pigeons qu’ils appellent affectueusement leurs « alliés de l’OTAN ». Il est donc logique, d’un point de vue marketing, que des « experts » évitent de dénigrer le F-35
On est en phase.
Quand un pays achète du matériel militaire, l’efficacité est presque absente. Un critère noyé dans des considérations d’alliances…. supposées, de géopolitique
Le successeur du F 15 est le F 22,
Mais malgré tout, le F 35 dont le prix d’acquisition et de d’exploitation en a assommé plus d’un, est au combat à considérer
En terme d’efficacité à condition de rester hors de vue physique, l’atout du F 35 est qu’il est
furtif,
de plus en plus efficace : 3000 frappes, un avion touché en combat, mais sauf
et fiable : 54-70 % de dispo
Reste le prix… hum. Et là beaucoup de pays européens ont compris qu’ils étaient marrons
Grâce à TRUMP
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(@_@)
Nope … le F-15 est plus cher que le F-35 (qui est néanmoins d’un rapport qualité/prix désastreux).
Et la furtivité du F-35 , c’est une grosse blague, les derniers sytèmes anti-aériens russes et chinois les détectent comme un sapin de Noël sur la place du village.