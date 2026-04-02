Présidentielle 2026 au Bénin : la HAAC modifie les règles de la campagne médiatique

La Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a adopté, le 30 mars 2026, une décision modifiant le dispositif encadrant la campagne médiatique pour l’élection du duo président et vice-président de la République. Le texte révise certaines dispositions de la décision du 3 mars 2026 afin de préciser les formats et conditions de diffusion des programmes radiotélévisés. Cette nouvelle décision intervient à quelques jours du scrutin présidentiel d’avril 2026 et vise à ajuster l’organisation des émissions consacrées aux candidats dans les médias publics.

La décision adoptée par la HAAC revoit les articles 21 et 23 du texte initial portant réglementation de la campagne médiatique. Elle confirme les formats d’émissions mis à disposition des candidats pour le premier et le second tour.

Au premier tour, chaque duo candidat bénéficie de deux programmes : le magazine « Face à la Nation » et le magazine « En route pour la Marina ». En cas de second tour, ces formats sont maintenus, avec l’introduction d’un débat télévisé intitulé « Le face-à-face ».

Publicité

Ces émissions doivent porter à la fois sur des thématiques définies par la HAAC et sur les projets de société des candidats. L’objectif affiché par l’institution est d’assurer une présentation structurée des programmes politiques auprès du public.

Un encadrement précis du magazine « En route pour la Marina »

La décision apporte des précisions sur le contenu et les modalités de production du magazine « En route pour la Marina ». Chaque duo candidat dispose d’un temps d’antenne de soixante minutes pour cette émission, animée par deux journalistes désignés par la HAAC.

Le programme se présente sous la forme d’un entretien au cours duquel le candidat, ou un représentant mandaté, expose son projet de société. Une séquence introductive de cinq minutes, consacrée au portrait du candidat, est réalisée sous sa responsabilité. La HAAC impose également un cadre technique unique : l’enregistrement et le montage de l’émission sont effectués dans les locaux de la SRTB S.A., structure publique chargée de la diffusion

Une décision applicable immédiatement

Le texte précise que ces nouvelles dispositions entrent en vigueur à compter de sa signature, le 30 mars 2026. Il abroge les règles antérieures contraires et prévoit une publication au Journal officiel ainsi qu’une diffusion élargie.

Cette révision du cadre médiatique repose sur plusieurs textes en vigueur, dont la Constitution du Bénin, le Code électoral et la loi organique relative à la HAAC. Elle intervient dans un contexte de préparation des passages médiatiques des candidats sur les chaînes publiques.

À l’approche du scrutin, la mise en œuvre de ces nouvelles règles doit encadrer les prochaines interventions audiovisuelles des duos en lice, avant l’ouverture officielle des séquences de campagne dans les médias publics.