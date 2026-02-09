Bénin : Louis Koukpemedji quitte la Sobaps pour son mandat de député

Élu dans la 20ᵉ circonscription électorale à l’issue des législatives du 11 janvier 2026, Louis Koukpemedji tourne une page de sa carrière administrative. Le désormais parlementaire a officiellement renoncé à ses fonctions de directeur général de la Société béninoise d’approvisionnement pharmaceutique et des services (Sobaps) afin de se consacrer pleinement à son mandat au sein de la 10ᵉ législature, d’après les informations rapportées par 24 heures au Bénin.

Cette décision s’inscrit dans le respect des dispositions légales encadrant la compatibilité des fonctions. Elle traduit, selon l’élu, le choix exprimé par les populations de sa circonscription, qui ont souhaité le voir siéger à l’Assemblée nationale pour porter leurs préoccupations au niveau parlementaire.

Au moment de quitter la tête de la Sobaps, Louis Koukpemedji a tenu à exprimer sa reconnaissance aux autorités avec lesquelles il a collaboré. Il a notamment remercié le chef de l’État, Patrice Talon, pour la confiance renouvelée à son égard durant près de six années, ainsi que le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, et le conseil d’administration de la société. Évoquant son passage à la direction générale, il a salué une expérience marquée par l’apprentissage et le travail d’équipe, tout en souhaitant continuer à bénéficier de leurs conseils dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités.