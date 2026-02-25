CDM 2026 : Infantino rassure sur les matchs au Mexique malgré les tensions avec les cartels

À moins de quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde de football, la question sécuritaire notamment au Mexique est actuellement au centre de l’attention. Depuis la Colombie, Gianni Infantino a balayé les inquiétudes et maintient le cap sur les rencontres prévues au Mexique.

Interrogé par l’AFP en marge d’un événement de la fédération colombienne, le président de la FIFA a affiché sa sérénité après une vague de violences au Mexique. « Tout va très bien, tout sera fantastique », a lancé Gianni Infantino dans des propos rapportées par France info avant d’ajouter « Nous avons pleinement confiance en le Mexique et en sa présidente (Claudia Sheinbaum), nous sommes très tranquille quant à la tenue des matchs programmés dans le pays. » Dimanche dernier, plusieurs régions mexicaines ont basculé dans le chaos. Des dizaines de morts selon des médias locaux, des véhicules incendiés, des routes coupées. Guadalajara, ville hôte du tournoi, figure parmi les zones touchées. À l’origine des affrontements, la mort de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, chef du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lors d’une opération militaire.

Trois pays, seize villes, 48 équipes

Le Mondial 2026 ne se limite pas au Mexique. Pour la première fois, la compétition s’étendra sur trois territoires : États-Unis, Canada et Mexique. Seize villes accueilleront les rencontres du 11 juin au 19 juillet 2026. Le Mexique doit notamment organiser le match d’ouverture, ainsi que quatre autres affiches. Dans ce dispositif éclaté, la coordination sécuritaire mobilise plusieurs niveaux d’autorité. Le patron de la FIFA a indiqué maintenir un contact régulier avec la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et suivre l’évolution de la situation.

Vague de violence et message de fermeté

À Mexico comme à Guadalajara, commerces fermés et transports perturbés ont marqué le début de semaine. Des sources locales feraient état d’opérations de représailles déclenchées après l’annonce de la mort du chef du CJNG. Face à cette séquence, la FIFA n’évoque aucun plan de repli. À moins de quatre mois du coup d’envoi, l’instance dirigeante maintient le calendrier. Les premières rencontres se disputeront le 11 juin 2026.