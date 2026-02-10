Cité dans les dossiers Epstein, Franck Ribéry réagit par son avocat

Depuis la publication par le ministère américain de la Justice de millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein fin janvier 2026, de nombreuses personnalités internationales ont vu leur nom apparaître dans ces fichiers. Des figures politiques, économiques et sportives ont été. L’ancien footballeur international français Franck Ribéry rejoint désormais cette liste, provoquant une réaction immédiate de son représentant juridique.

Franck Ribéry dénonce des accusations farfelues et annonce une plainte

Me Carlo Alberto Brusa, avocat de l’ancien ailier du Bayern Munich, a vigoureusement contesté ce mardi 10 février, les allégations contenues dans un document de 38 pages apparaissant dans les fichiers Epstein. L’information a été rapportée par divers médias dont Foot mercato Ce document, daté de 2019, présenterait une lettre transmise à la justice américaine mentionnant de nombreux noms. Le footballeur de 42 ans y est accusé d’appartenir au milieu de la prostitution et d’avoir tenté d’agresser une femme après avoir obtenu son adresse personnelle.

L’avocat qualifie ces accusations de totalement farfelues et dénonce ce qu’il considère comme un règlement de comptes entre personnes étrangères à son client. Me Brusa a annoncé sur son compte X qu’il mettra en œuvre toutes les actions pénales nécessaires pour sanctionner les responsables de ces informations qu’il qualifie de fake news, portant atteinte à la dignité de Franck Ribéry et de sa famille.

L’ex-international français conteste formellement toute implication dans l’affaire Epstein

Dans son communiqué, Me Carlo Alberto Brusa souligne que son client dément formellement et sans réserve l’ensemble des termes proférés à son encontre dans cette lettre. L’avocat déplore également la reprise de ces fausses informations sur les réseaux sociaux, créant une confusion qui laisserait croire que le footballeur serait mêlé à l’affaire du criminel sexuel américain.

Il convient de rappeler que Franck Ribéry avait déjà été entendu en 2010 à Paris comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé, une procédure distincte de l’affaire Epstein. L’apparition de son nom dans ces nouveaux documents ravive néanmoins des souvenirs d’un passé judiciaire que l’ancien joueur pensait sans doute révolu. La plainte annoncée par son avocat vise à clarifier juridiquement sa position et à protéger sa réputation face à ces nouvelles allégations qu’il conteste intégralement.