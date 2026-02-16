USA : le frère de Jeffrey Epstein accuse Trump d’avoir approuvé le meurtre du financier

Plusieurs années après la mort de Jeffrey Epstein en détention, son frère relance les interrogations en maintenant ses accusations visant l’ancien président américain Donald Trump. Mark Epstein affirme que le financier aurait été tué avec l’aval de la Maison-Blanche, une thèse qu’il défend depuis longtemps. La publication récente de documents officiels a remis en lumière ces affirmations, sans apporter de preuve nouvelle. Dans un dossier toujours sensible, la question de la responsabilité et de la transparence reste au cœur des débats.

Des accusations de meurtre visant Trump relancent l’affaire Epstein

La publication récente de millions de documents liés à l’affaire Epstein par les autorités américaines a ravivé un débat déjà ancien. Parmi ces archives figure un signalement transmis en février 2023 par Mark Epstein au Centre national des opérations de renseignement du FBI. Dans ce message, le frère du financier indiquait qu’il pensait que Jeffrey Epstein avait été tué et évoquait la responsabilité de Donald Trump, qu’il soupçonnait d’avoir autorisé ce meurtre rapportait The Independant il y a quelques jours.

Cette correspondance, aujourd’hui rendue publique, explique en grande partie le regain d’attention autour de ses déclarations. Toutefois, ces accusations ne constituent pas une position nouvelle. Mark Epstein conteste depuis plusieurs années la version officielle des faits et affirme de manière constante que la mort de son frère ne serait pas un suicide.

Interrogé récemment par plusieurs médias internationaux, il a confirmé maintenir cette conviction, indiquant ne pas avoir obtenu de réponses aux questions qu’il se pose depuis la disparition de son frère. Il affirme notamment que les documents publiés ne lui ont pas permis d’identifier les responsables qu’il suppose être à l’origine de la mort de Jeffrey Epstein.

Pour étayer sa position, il évoque des éléments qu’il juge incompatibles avec un suicide. Il estime notamment qu’il aurait été peu cohérent que le financier mette fin à ses jours avant de connaître l’issue de sa demande de libération sous caution. Il souligne également ce qu’il considère comme des incohérences dans la manière dont l’enquête a été menée, notamment dans les premières conclusions médico-légales.

Affaire Epstein aux États-Unis : suicide officiel maintenu malgré les contestations

Jeffrey Epstein, homme d’affaires américain poursuivi pour des faits de trafic sexuel de mineures, a été retrouvé mort le 10 août 2019 dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center à New York. La justice américaine a conclu à un suicide par pendaison, une conclusion validée par le médecin légiste de la ville. Le Département de la Justice et le FBI ont, à plusieurs reprises, indiqué ne disposer d’aucun élément permettant d’accréditer la thèse d’un homicide.

Malgré ces conclusions officielles, les circonstances de sa mort ont suscité de nombreuses interrogations. Des défaillances ont été relevées dans la surveillance du détenu, notamment l’absence de gardiens à certains moments et le dysfonctionnement de caméras. Ces éléments ont contribué à alimenter les doutes d’une partie de l’opinion publique, ainsi que ceux de certains proches, dont Mark Epstein.

Ce dernier affirme que son frère détenait des informations potentiellement sensibles sur des personnalités influentes. Selon lui, ces éléments pourraient expliquer pourquoi Jeffrey Epstein aurait pu représenter un risque pour certains acteurs. Il évoque notamment des propos attribués au financier selon lesquels les informations en sa possession auraient pu avoir des conséquences importantes sur la vie politique américaine. Toutefois, aucun détail précis n’a été confirmé publiquement à ce sujet.

Les autorités américaines, pour leur part, n’ont jamais validé ces hypothèses. À ce jour, aucune enquête officielle n’a établi l’existence d’un meurtre ni mis en cause une personnalité politique dans la mort de Jeffrey Epstein. Les conclusions judiciaires restent inchangées.