Corée du Nord : la sœur de Kim Jong-Un obtient une importante promotion

Dans l’ombre du pouvoir, son influence s’affirme. La soeur du dirigeant nord coréen Kim Jong-Un a été promue. Une nomination qui rebat discrètement les cartes au sommet du régime.

À Pyongyang, la mécanique du pouvoir a encore bougé. Kim Yo-jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a été promue à un poste de direction au sein du Parti du travail, selon l’agence officielle KCNA. L’annonce intervient à l’issue d’une réunion politique majeure du parti, où plusieurs ajustements ont été opérés dans l’appareil dirigeant. Kim Yo-jong accède désormais à un niveau hiérarchique supérieur, renforçant sa capacité d’influence dans les décisions stratégiques. Silencieuse lors des cérémonies publiques, elle agit en coulisses.

Une figure centrale du cercle dirigeant

Depuis plusieurs années, Kim Yo-jong s’impose comme un rouage clé du régime. Discrète mais puissante dans le dispositif d’Etat, elle apparaît comme l’une des principales voix du régime dans les déclarations politiques externes. Sa présence lors de sommets internationaux, notamment avec la Corée du Sud, avait déjà attiré l’attention. Derrière une image maîtrisée, elle porte une ligne dure.

Dans plusieurs déclarations qui lui sont attribuées, elle n’hésitait pas à employer le ton dur de la Corée Du Nord et allait même jusqu’à menacer de frapper en cas de provocation. « Je tiens à préciser une fois de plus que le cran de sûreté de l’Armée populaire de Corée (APC) a déjà été enclenché. Comme nous l’avons déjà annoncé, l’Armée populaire de Corée lancera une frappe militaire immédiate si l’ennemi commet la moindre provocation », déclarait dans un communiqué diffusé par l’agence de presse officielle KCNA en 2024 Kim Yo Jong. Une posture qui renforce son poids politique.

Consolidation du pouvoir familial

Née dans la dynastie qui dirige le pays depuis des décennies, Kim Yo-jong incarne la continuité du pouvoir. Sa proximité avec son frère lui confère un accès direct aux décisions, dans un système où la loyauté prime sur tout.

À mesure que son rôle s’élargit, certains analystes estiment qu’elle pourrait devenir l’une des figures les plus influentes du régime, voire une actrice clé en cas de recomposition interne. D’autres évoquent un renforcement du contrôle familial sur les leviers politiques.