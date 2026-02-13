Côte d’Ivoire : l’influenceuse Maabio déférée pour défaut de permis de conduire

D’après un communiqué publié sur sa page Facebook par la police ivoirienne, l’influenceuse Maabio, de son vrai nom Yeelen Virginie Kouamé, a été déférée ce matin devant le parquet pour conduite sans permis. La viralité d’une vidéo la montrant au volant avec un téléphone a déclenché l’enquête. Cette affaire montre la gravité de la conduite sans autorisation légale. Les autorités ivoiriennes ont pris en charge le dossier pour que la procédure judiciaire suive son cours. Maabio est désormais confrontée aux conséquences de ses actes.

Abidjan : interpellation suite à une vidéo virale

Les faits ont commencé lorsqu’une vidéo publiée par Maabio sur ses réseaux sociaux est devenue virale. On y voit l’influenceuse au volant d’un véhicule, tenant un téléphone portable à la main. Suite à cette publication, les autorités l’ont convoquée devant la commission de retrait de permis de la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC). Sur place, les responsables ont découvert que Maabio ne possédait aucun permis de conduire. La combinaison de la conduite sans permis et de l’usage du téléphone au volant constitue un délit selon le Code de la route ivoirien.

La commission a transmis le dossier à la Préfecture de Police d’Abidjan pour la suite de la procédure. Au cours de l’instruction, il a été rappelé que Maabio avait été aperçue à plusieurs reprises au volant de véhicules dans d’autres vidéos publiées sur ses réseaux sociaux. Ces éléments ont renforcé la décision de poursuivre la procédure judiciaire.

Déférée devant le procureur de la République

Après les auditions et les formalités nécessaires, Maabio a été déférée ce matin devant le procureur de la République. L’affaire concerne principalement le défaut de permis de conduire et l’usage du téléphone portable au volant. Les autorités ont enregistré le dossier pour examen et poursuites éventuelles selon la législation en vigueur en Côte d’Ivoire.

Les faits indiquent que l’influenceuse s’expose à des sanctions pénales pour conduite sans autorisation légale, ce qui est considéré comme un délit. La suite judiciaire permettra de statuer sur les sanctions applicables à Maabio, en tenant compte des infractions constatées sur place et des preuves collectées. Le parquet examinera le dossier pour déterminer la marche à suivre et fixer d’éventuelles mesures légales. La déferrement de Maabio marque la phase officielle de l’instruction judiciaire concernant ces faits.