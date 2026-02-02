Course à la Lune : Jeff Bezos met tout en pause pour rattraper Elon Musk

Depuis plusieurs années, SpaceX domine l’industrie spatiale mondiale avec une série de réalisations spectaculaires. L’entreprise d’Elon Musk a révolutionné le secteur en rendant les fusées réutilisables avec sa Falcon 9, a envoyé des astronautes vers la Station spatiale internationale pour le compte de la NASA, et développe actuellement Starship, le plus grand lanceur jamais construit. Cette avance technologique semblait insurmontable pour ses concurrents. Pourtant, Jeff Bezos vient de prendre une décision radicale pour tenter de changer la donne.

Le fondateur d’Amazon a annoncé le 30 janvier 2026 la suspension des vols touristiques de Blue Origin pour une durée minimale de deux ans. L’entreprise compte réaffecter l’ensemble de ses ressources vers le développement de ses capacités lunaires. Un choix qui marque l’abandon, au moins temporaire, d’une activité emblématique : depuis 2021, la fusée New Shepard avait transporté 98 personnes au-delà de la ligne de Kármán, dont des célébrités comme la chanteuse Katy Perry ou l’acteur William Shatner.

Blue Origin vise les contrats lunaires de la NASA face aux retards de SpaceX

Cette réorientation répond à une opportunité concrète. La NASA a confié aux deux milliardaires le développement d’alunisseurs pour le programme Artemis, qui doit ramener des astronautes américains sur la Lune. Elon Musk était initialement chargé de la première mission d’alunissage, Jeff Bezos d’un vol ultérieur. Mais l’agence spatiale américaine s’est publiquement inquiétée des retards accumulés par SpaceX et a relancé un appel d’offres à l’automne 2025. Blue Origin pourrait donc se voir confier la mission Artemis III si son concurrent n’est pas prêt à temps.

« Cette décision reflète l’engagement de Blue Origin envers l’objectif national de retour sur la Lune et d’établissement d’une présence lunaire durable », a déclaré l’entreprise dans un communiqué.

Jeff Bezos concentre Blue Origin sur New Glenn pour concurrencer Elon Musk

Blue Origin a souvent été critiquée pour sa dispersion sur de multiples projets, ce qui ralentissait leur avancement. En mettant New Shepard en sommeil, Jeff Bezos clarifie ses priorités. L’entreprise va désormais concentrer ses efforts sur New Glenn, sa fusée lourde réutilisable dont le troisième vol est prévu fin février 2026, ainsi que sur l’alunisseur Blue Moon actuellement en phase de tests au Johnson Space Center de la NASA au Texas.

La pression politique accentue cette course. L’administration Trump pousse pour accélérer le calendrier des missions lunaires américaines, alors que la Chine ambitionne d’envoyer ses propres astronautes sur la Lune d’ici 2030. La mission Artemis 2, premier vol habité autour de la Lune depuis plus de cinquante ans, doit décoller dans les semaines à venir.

Certains employés de Blue Origin considèrent en privé cette pause comme une annulation définitive du programme touristique. Qu’elle soit temporaire ou permanente, cette décision illustre une réalité économique : le tourisme spatial, aussi médiatique soit-il, génère moins de revenus que les contrats gouvernementaux liés à l’exploration lunaire. Pour Jeff Bezos, l’heure n’est plus aux escapades suborbitales de quelques minutes, mais à la conquête d’un astre situé à 384 000 kilomètres de la Terre.