Baykar K2 : la Turquie lance un drone kamikaze plus puissant et plus intelligent que le Shahed iranien

Le fabricant turc Baykar a dévoilé le 14 mars 2026 le K2, une munition rôdeuse longue portée dotée d’intelligence artificielle, lors d’essais conduits au-dessus du golfe de Saros, dans la province d’Edirne. Cinq appareils ont volé en formation sans aucune intervention humaine, confirmant les capacités autonomes du système.

Avec une portée de plus de 2 000 kilomètres, une ogive de 200 kilogrammes et plus de 13 heures d’endurance, le K2 surpasse largement le Shahed-136 iranien — dont la charge utile ne dépasse pas 50 kilogrammes pour une portée estimée entre 1 000 et 1 500 kilomètres.

Le Shahed, le drone qui a changé les règles

Avant le Shahed-136, les frappes à longue distance étaient réservées aux missiles de croisière, coûteux et produits en faible quantité. L’Iran a bouleversé cette logique en proposant un engin bon marché, fabriqué en masse, capable de saturer les défenses adverses par le nombre. Dès les six premiers jours de son conflit avec les États-Unis et Israël, Téhéran a lancé plus de 2 000 Shahed-136 dans la région du Golfe. En Ukraine, la Russie a adopté le même modèle avec sa version locale, le Geran-2, pour frapper des infrastructures à moindre coût.

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Cette leçon a rapidement circulé. Les États-Unis ont développé leur propre clone du Shahed-136, le LUCAS, issu d’un travail de rétro-ingénierie, et l’ont déployé au Moyen-Orient dès décembre 2025. Du côté chinois, un fabricant lié au groupe Poly Technologies a révélé un contrat gouvernemental portant sur la livraison de près d’un million de drones kamikazes légers. Pékin a également développé l’ASN-301, une munition rôdeuse anti-radar dont la conception s’inspire directement des drones à aile delta popularisés par l’Iran et Israël.

La Turquie passe à la génération supérieure

Face à ces acteurs, Baykar ne cherche pas à reproduire le Shahed, mais à en dépasser la logique. Là où le drone iranien suit des coordonnées préprogrammées sans pouvoir s’adapter, le K2 intègre une caméra qui lui permet de se repérer visuellement, même lorsque les signaux GPS sont brouillés — une vulnérabilité fatale du Shahed régulièrement exploitée par les défenses ukrainiennes. Les cinq appareils testés sur le golfe de Saros ont coordonné leurs positions de manière autonome grâce à des algorithmes embarqués, sans aucun ordre extérieur.

Baykar, qui a enregistré 2,2 milliards de dollars d’exportations en 2025 avec des contrats dans 37 pays, positionne le K2 sur les marchés africain et asiatique, où la demande en systèmes de frappe autonomes accessibles est forte. Le prix unitaire du K2 n’a pas encore été communiqué. Sa mise en production en série reste la prochaine étape décisive.