Cuba sous pression : la Russie promet son soutien face au blocus énergétique américain

L’administration Trump a récemment intensifié ses mesures coercitives contre La Havane. Le 29 janvier dernier, le président américain a signé un décret ouvrant la voie à des taxes douanières sur les marchandises en provenance de tout pays fournissant du pétrole à Cuba. Washington a simultanément proclamé un état d’urgence, invoquant une menace émanant de l’île caribéenne. Des décisions qui ont provoqué l’indignation de La Havane, le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla dénonçant des mesures qui « violent tous les principes du commerce international » et risquent de créer « des conditions de vie extrêmes » pour la population cubaine.

Moscou dénonce des pressions « inacceptables »

Face à cette escalade, la Russie a réaffirmé son soutien à son allié historique. Lors d’un entretien téléphonique dimanche 2 février avec son homologue cubain, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a qualifié d’inacceptables les tentatives d’exercer des pressions économiques et militaires sur Cuba, notamment l’entrave aux livraisons énergétiques vers l’île. Le ministre russe a averti que de telles mesures pourraient détériorer considérablement la situation économique et humanitaire du pays.

Le ministère russe des Affaires étrangères a souligné dans son communiqué la « ferme volonté » de Moscou de continuer à apporter un appui politique et matériel à La Havane. Les deux diplomates ont également abordé les questions de coopération bilatérale et le calendrier des prochaines rencontres russo-cubaines.

Une crise énergétique aggravée

La situation sur l’île s’est considérablement dégradée ces dernières semaines. Depuis l’arrestation du président vénézuélien Nicolás Maduro par l’armée américaine début janvier, Cuba a perdu l’un de ses principaux fournisseurs de brut. Les coupures d’électricité dépassent désormais dix heures par jour dans plusieurs régions, y compris dans la capitale. Cette situation rend l’île d’autant plus dépendante du soutien énergétique russe, dans un bras de fer qui oppose une nouvelle fois Moscou et Washington sur fond de rivalités géopolitiques.