Pour Vladimir Poutine, le conflit en Ukraine « touche à sa fin »

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi 9 mai que la guerre en Ukraine arrivait à son terme, lors d’une allocution aux journalistes à Moscou. Cette affirmation intervient le Jour de la Victoire, commémoration annuelle de la fin de la Seconde Guerre mondiale, à l’occasion duquel le Kremlin a organisé un défilé militaire en nombre réduit par rapport aux années précédentes.

Une déclaration sans précédent

« Je pense que l’affaire touche à sa fin », a déclaré Poutine. Pour appuyer son optimisme quant à une possible issue du conflit, il a déclaré être ouvert à l’idée de nouveaux accords sur la sécurité en Europe. Selon le président russe, l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder serait l’interlocuteur qu’il privilégierait pour d’éventuelles discussions. Moscou n’a pas fourni de calendrier ni de conditions précises pour ces négociations proposées.

Cette position tranche avec les déclarations russes de janvier 2025, qui maintenaient une ligne intransigeante sur les revendications territoriales. Le Kremlin avait notamment affirmé que la Russie ne quitterait pas les territoires du Donbass qu’elle contrôle actuellement.

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Contraste avec quatre années d’impasse

Depuis février 2022, le conflit en Ukraine perdure sans issue diplomatique malgré une succession de pourparlers. Les négociations les plus récentes, menées en février 2026 à Genève sous médiation américaine, n’ont débouché sur aucun accord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a alors accusé la Russie de « faire traîner en longueur » les pourparlers, tandis que les positions des deux belligérants restaient incompatibles sur le statut des territoires occupés.

L’année 2025 s’est avérée être la plus meurtrière pour les civils ukrainiens depuis le début de la guerre, selon les données de l’Organisation des Nations Unies. Les frappes russes ciblant les infrastructures énergétiques se sont intensifiées au cours des derniers mois, privant régulièrement des centaines de milliers de personnes d’électricité et de chauffage.

Un scenario incertain

Les déclarations de Poutine surviennent dans au moment où Moscou maintient une pression militaire sur le terrain. Kiev continue de rejeter toute négociation impliquant une amputation de son intégrité territoriale, tandis que la Russie demeure inflexible sur ses revendications concernant l’est du pays. Les prochains cycles de négociations restent à l’état de projet, aucune date officielle n’ayant été confirmée par les parties.