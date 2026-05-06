Ukraine : Jean-Noël Barrot évoque un « échec » de la Russie après un recul en avril

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a publié ce mercredi 6 mai 2026 sur le réseau social X un message adressé directement au Kremlin, citant un recul territorial russe en Ukraine pour la première fois depuis trois ans.

Selon le chef de la diplomatie française, les forces armées russes auraient perdu 120 km² de territoire en Ukraine au cours du mois d’avril 2026. Barrot y voit le signe d’un tournant et interpelle Moscou sans détour : « Il est grand temps pour le Kremlin d’ouvrir les yeux sur son échec, et de mettre fin à sa guerre d’agression injustifiable et ruineuse. » Il pointe également la dégradation de l’économie russe, placée sous sanctions internationales depuis le début de la guerre à grande échelle en février 2022.

Des négociations au point mort

La déclaration du ministre français intervient dans une situation de processus diplomatique bloquée. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, plusieurs cycles de pourparlers trilatéraux — réunissant Américains, Russes et Ukrainiens à Istanbul, Abou Dhabi, puis Genève en février 2026 — n’ont produit aucun accord de cessez-le-feu durable. À l’issue des négociations genevoises, Volodymyr Zelensky avait accusé Moscou de « faire traîner en longueur » les discussions, tandis que Washington saluait un « progrès significatif ». Ces échanges diplomatiques ont par ailleurs été relégués au second plan ces dernières semaines par la crise au Moyen-Orient laissant le processus de paix sans élan clair.

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Une trêve symbolique, des frappes qui continuent

La publication de Barrot coïncide avec une séquence de cessez-le-feu croisés et non coordonnés autour des commémorations russes du 9 mai. Moscou a décrété une trêve unilatérale pour les 8 et 9 mai, liée aux célébrations de la victoire soviétique de 1945, tout en menaçant Kiev d’une « frappe massive de missiles » en cas de violation. Zelensky a répondu en annonçant sa propre trêve ukrainienne à compter du 6 mai, en conditionnant la réciprocité aux actes russes sur le terrain.

Des frappes russes ont néanmoins causé plus de vingt morts en Ukraine le mardi 5 mai, selon les autorités ukrainiennes — quelques heures seulement avant l’entrée en vigueur de la trêve déclarée par Kiev. Les prochaines semaines détermineront si les reculs d’avril sur le terrain modifient la position des parties à la table des négociations, dont aucune date de reprise formelle n’a été annoncée à ce stade.