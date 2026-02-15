Décès de Michel Portal : disparition du géant français du jazz et de la clarinette à 90 ans

Le monde de la musique est en deuil. Michel Portal, clarinettiste de génie, saxophoniste virtuose et compositeur multi-récompensé aux César, est décédé le jeudi 12 février 2026 à Paris. Figure inclassable du jazz européen et de la musique classique, il laisse derrière lui une œuvre monumentale marquée par une liberté absolue.

C’est une page majeure de l’histoire de la musique française qui se tourne. Michel Portal s’est éteint à l’âge de 90 ans, a annoncé son entourage ce dimanche 15 février. Musicien « insatiable » et « indomptable », il a passé sept décennies à briser les frontières entre les genres, du free jazz aux salles de concert classiques, en passant par les studios de cinéma.

Un virtuose sans frontières

Né à Bayonne en 1935, Michel Portal incarne dès ses débuts l’excellence technique alliée à une curiosité sans limites. Premier prix de clarinette au Conservatoire de Paris en 1959, il devient rapidement un soliste courtisé par les plus grands noms de la musique contemporaine, de Pierre Boulez à Karlheinz Stockhausen.

Mais c’est dans le jazz que son esprit rebelle trouve son terrain d’élection. En 1965, il participe à l’album fondateur Free Jazz, libérant le genre des codes américains pour inventer un son européen propre, fondé sur l’improvisation et l’instantanéité.

Le maître du septième art : trois César

Au-delà des clubs de jazz, le grand public connaissait son souffle à travers ses compositions pour le cinéma. Capable d’écrire des mélodies d’une mélancolie déchirante ou d’une tension dramatique intense, il a été sacré à trois reprises par l’Académie des César pour les bandes originales de :

Le Retour de Martin Guerre (1983)

(1983) Les Cavaliers de l’orage (1985)

(1985) Champ d’honneur (1988)

« Chercheur de sons » jusqu’au bout

Celui que l’on voyait souvent sur scène avec sa clarinette basse ou son bandonéon argentin n’a jamais cessé d’innover. En 2021, pour célébrer ses 85 ans, il publiait l’album MP85, salué par une Victoire du Jazz, prouvant que sa soif de modernité restait intacte malgré le poids des années.

« Le jazz n’est pas un style, c’est une façon de vivre la musique, de la brusquer et de la réinventer », aimait-il à dire.

De Bayonne à Paris, les hommages se multiplient pour saluer ce « monument » qui refusait les honneurs pour mieux cultiver l’imprévu. Avec sa disparition, le jazz perd l’un de ses derniers grands architectes.

En résumé : 5 dates clés de sa carrière