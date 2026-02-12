Dialogue avec Poutine : l'Europe fracturée entre main tendue et poing fermé

Faut-il décrocher le téléphone pour appeler Vladimir Poutine ? La question, longtemps taboue au sein de l’Union européenne, fracture désormais les Vingt-Sept en deux camps irréconciliables, alors que les négociations sur l’Ukraine se poursuivent sous l’égide de Washington, sans que Bruxelles ne dispose d’un siège à la table.

Depuis que les États-Unis ont entamé des pourparlers trilatéraux avec la Russie et l’Ukraine, d’abord à Abou Dhabi puis dans d’autres capitales, les capitales européennes réalisent qu’elles risquent d’être reléguées au rang de simples spectatrices d’un accord qui redessinera pourtant l’architecture sécuritaire de leur propre continent. C’est dans ce contexte que le débat sur la reprise d’un contact direct avec Moscou a pris une dimension nouvelle, révélant des lignes de fracture profondes au sein de l’Union.

Paris et Rome en première ligne

Emmanuel Macron a été le premier dirigeant européen à briser le consensus de l’isolement diplomatique de Moscou. « Je pense qu’il va redevenir utile de parler à Vladimir Poutine », avait-il déclaré dès décembre 2025, à l’issue d’un sommet à Bruxelles où l’UE avait acté un prêt de 90 milliards d’euros à l’Ukraine. Le président français a depuis joint le geste à la parole : le 3 février, son conseiller diplomatique Emmanuel Bonne s’est rendu discrètement à Moscou pour rencontrer Iouri Ouchakov, le principal conseiller de Poutine en politique étrangère. Selon Bloomberg, l’objectif était de signifier au Kremlin que l’Europe ne « validerait pas automatiquement » un accord de paix négocié sans elle.

L’initiative n’a toutefois pas porté ses fruits. Bonne serait revenu les mains vides, et le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié la démarche de « diplomatie pathétique ». Loin de se décourager, Macron a ensuite approché plusieurs dirigeants européens pour les rallier à l’idée d’une reprise structurée du dialogue avec la Russie. « Que nous aimions la Russie ou pas, la Russie sera toujours là demain », a-t-il plaidé dans une interview accordée à plusieurs journaux européens.

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a rejoint cette ligne en appelant à la nomination d’un envoyé spécial de l’UE pour le règlement du conflit ukrainien. Plusieurs noms circulent déjà pour ce poste, notamment ceux du président finlandais Alexander Stubb, de l’ancienne commissaire européenne Margrethe Vestager et de l’ex-président finlandais Sauli Niinistö, qui maîtrise le russe et a rencontré Poutine à de multiples reprises.

Le mur de l’Est et du Nord

Face à cette offensive diplomatique, un bloc de résistance s’est formé. L’Allemagne, l’Estonie, la Lituanie et Chypre ont exprimé leur opposition, soulignant les exigences maximalistes du Kremlin et la poursuite des bombardements russes sur les infrastructures énergétiques et les zones civiles ukrainiennes. « Nous ne voyons pas la nécessité d’ouvrir de nouveaux canaux de communication », a tranché le chancelier allemand Friedrich Merz. « Moscou doit être prêt à mettre fin à la guerre. Si Moscou ne le fait pas, le prix à payer augmentera de semaine en semaine », a-t-il ajouté.

La cheffe de la diplomatie britannique, Yvette Cooper, a également rejeté les propositions franco-italiennes, estimant qu’il fallait d’abord « des preuves que Poutine veut réellement la paix ». Le premier ministre suédois Ulf Kristersson a reconnu que l’Europe rouvrirait les canaux diplomatiques « à un moment donné », tout en insistant sur le fait que toute reprise devrait être conditionnée à un engagement concret de Moscou.

Zelensky met en garde contre l’humiliation

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exprimé publiquement son scepticisme. Dans un entretien au Monde puis au journal de France 2, il a averti que Poutine chercherait à « humilier les Européens » lors de tout échange bilatéral. « Poutine n’a peur que de Trump, il n’a pas peur des Européens », a-t-il lancé, tout en concédant qu’il fallait dialoguer « en mettant des conditions ».

Lors du Forum de Davos en janvier, Zelensky avait déjà dressé un tableau sévère de l’inaction européenne, déclarant que le continent « semble perdu » et que ses dirigeants répétaient sans fin les mêmes erreurs stratégiques.

L’ombre d’Abou Dhabi

Ce qui aiguise l’urgence du débat européen, c’est l’exclusion de facto du Vieux Continent des pourparlers en cours. Les images des discussions trilatérales entre Washington, Kiev et Moscou à Abou Dhabi, sans aucun représentant européen autour de la table, ont provoqué un électrochoc. Le plan de paix américain en 28 points, révélé en novembre 2025 et jugé très favorable aux intérêts russes, avait déjà semé la consternation dans les capitales européennes avant d’être amendé sous la pression de Kiev et de plusieurs gouvernements du continent.

L’UE, qui a engagé un prêt massif de 90 milliards d’euros pour soutenir l’Ukraine sur la période 2026-2027, estime avoir les arguments financiers pour revendiquer un rôle central dans les négociations. Mais sans ligne diplomatique directe avec Moscou, ce poids économique peine à se traduire en influence politique concrète.

Un continent à la croisée des chemins

Le rapport de la Conférence de Munich sur la sécurité 2026, publié récemment, résume le dilemme européen : pris entre le retrait progressif de la garantie sécuritaire américaine et l’agression persistante de la Russie, le continent navigue à vue, oscillant entre le maintien de l’alliance transatlantique à tout prix et la préparation d’une autonomie stratégique encore balbutiante.

Pour l’heure, les Vingt-Sept « conviennent de ne pas être d’accord », comme le résume Euronews. Mais à mesure que les négociations entre Washington et Moscou progressent, le luxe de l’indécision pourrait devenir un piège. Car si l’Europe ne parle pas à Poutine, d’autres le feront à sa place — et décideront de son avenir sans elle.