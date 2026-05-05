Guerre en Ukraine : deux trêves annoncées par Poutine et Zelensky

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé, lundi, un cessez-le-feu de deux jours dans le conflit opposant la Russie à l’Ukraine, à l’occasion des commémorations du 9 mai. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fixé une trêve distincte, prévue dès la nuit du 5 au 6 mai.

Selon les autorités russes, cette pause militaire doit coïncider avec l’anniversaire de la victoire de l’ex-Union soviétique sur l’Allemagne nazie en 1945. Le Kremlin précise que la suspension des combats est limitée dans le temps et conditionnée au respect réciproque des engagements. À Kiev, Volodymyr Zelensky a indiqué que la trêve ukrainienne entrerait en vigueur plus tôt, sans alignement sur le calendrier proposé par Moscou.

Deux annonces sans coordination

Les deux initiatives ont été rendues publiques séparément, sans accord préalable entre les parties. La Russie prévoit un arrêt des hostilités les 8 et 9 mai, tandis que l’Ukraine a retenu une période différente, débutant dans la nuit du 5 au 6 mai.

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Cette absence de synchronisation laisse planer des incertitudes sur l’application effective de ces pauses militaires. Aucune instance internationale n’a, à ce stade, confirmé un mécanisme commun de suivi ou de vérification.

Une nouvelle trêve après l’épisode de Pâques

Une interruption similaire des combats avait déjà été observée en avril 2026 à l’occasion de la Pâques orthodoxe. Cette trêve, d’une durée d’environ 32 heures, avait été annoncée comme temporaire et à visée humanitaire. Elle avait toutefois été marquée par des accusations croisées de violations entre les deux camps, limitant sa portée sur le terrain. Cet épisode récent illustre les difficultés récurrentes à instaurer des pauses durables dans les affrontements.

Des combats toujours en cours

Malgré ces annonces, les opérations militaires se poursuivent sur plusieurs fronts. Les déclarations des deux présidents ne s’accompagnent pas, pour l’instant, d’un cadre commun susceptible de garantir un arrêt effectif des hostilités. La prochaine échéance reste fixée aux dates annoncées par chaque camp, avec en ligne de mire les 8 et 9 mai pour la trêve décrétée par Moscou.