Dossier Epstein : aucune preuve contre Hillary Clinton selon un élu démocrate

Après six mois de refus et une menace d’outrage au Congrès, Hillary Clinton dépose ce jeudi devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants. Les démocrates montent déjà au créneau pour défendre l’ancienne Secrétaire d’État.

Hillary Clinton est en ce moment même en train de déposer devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants, dans le cadre de l’enquête congressionnelle sur le réseau de Jeffrey Epstein. Son mari Bill est attendu demain pour une audition que les républicains annoncent déjà « encore plus longue ».

Les Clinton changent de stratégie

Pourtant, ce témoignage tant attendu n’est pas venu facilement. Pendant plusieurs mois, le couple Clinton a ignoré les subpoenas, invoqué des empêchements, refusé de comparaître. C’est seulement lorsque la menace d’une mise en outrage au Congrès est devenue concrète et imminente que les Clinton ont finalement capitulé, acceptant à la onzième heure les conditions imposées par la commission.

Les démocrates contre-attaquent

Face aux caméras, le démocrate Robert Garcia, figure de proue de l’opposition au sein de la commission, a pris position sans ambiguïté : il n’existerait selon lui aucune preuve d’interaction entre Hillary Clinton et Jeffrey Epstein. Une ligne défensive immédiatement renforcée par son collègue James Walkinshaw, qui a qualifié toute cette procédure de « fantasme républicain », accusant la majorité de nourrir une obsession pour l’emprisonnement de l’ancienne Secrétaire d’État.

Les démocrates ont également retourné l’offensive en pointant du doigt l’Attorney General Pam Bondi, accusée de bloquer la publication complète des fichiers Epstein et que Garcia souhaite voir placée en outrage au Congrès.

La déposition se tient à huis clos, filmée et transcrite. La vidéo et les transcriptions seront rendues publiques dès validation par les Clinton — un ultime levier de contrôle qu’ils ont obtenu avant d’accepter de témoigner.