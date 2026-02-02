Dzhankoi : l'Ukraine dévoile son nouveau drone terrestre lanceur de FPV

L’entreprise ukrainienne Vyriy a présenté en septembre 2025 son premier véhicule terrestre sans pilote baptisé Dzhankoi, du nom d’une ville stratégique de Crimée occupée régulièrement ciblée par les forces de Kiev. Ce robot à chenilles de 124 × 210 × 80 cm, capable d’atteindre 25 km/h, vient enrichir l’arsenal de drones terrestres ukrainiens aux côtés du Liout 2.0 et du Protector.

« Il est impossible de gagner une guerre sans systèmes robotisés terrestres », a déclaré Oleksii Babenko, PDG de Vyriy, lors de l’exposition Defense Tech Valley 2025. Le dirigeant a qualifié ce projet de non lucratif, soulignant que le front nécessite des milliers de plateformes robotisées.

Un développement semé d’embûches

Le projet initial avait été conçu par un ingénieur de Lviv avant d’être entièrement racheté par Vyriy. Les premiers tests menés dans la région de Kharkiv se sont révélés décevants : le prototype se retournait fréquemment et perdait ses chenilles. L’entreprise a dû reconcevoir l’ensemble des composants à l’exception des chenilles, seul élément fonctionnel du concept original. Ces chenilles de 40 à 45 kg permettent désormais au drone de se déplacer de manière stable sur le terrain accidenté du front.

Publicité

Une plateforme polyvalente équipée de Starlink

Le Dzhankoi sera doté de communications par satellite Starlink et du système de télécommande ExpressLRS permettant un pilotage à longue distance. Vyriy prévoit également d’intégrer une intelligence artificielle pour l’évitement d’obstacles et l’amélioration de la vitesse de progression vers les cibles. Les missions principales du robot concerneront la logistique et l’évacuation des blessés.

L’entreprise travaille par ailleurs sur une version « junior » du Dzhankoi capable d’embarquer jusqu’à six drones FPV reliés par fibre optique. Ce système serait déployé en zone de combat où il attendrait l’apparition de cibles pour les engager, transformant le drone terrestre en véritable plateforme d’embuscade mobile.