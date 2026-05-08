Guerre en Ukraine : Teodorin Nguema appelle les Équato-Guinéens à quitter Kiev en urgence

Le vice-président de la République de Guinée équatoriale, Teodorin Nguema Obiang, a lancé vendredi 8 mai un appel public à tous les ressortissants équato-guinéens présents à Kiev et dans ses environs pour qu’ils quittent la zone immédiatement. Le message, publié sur son compte X officiel et rédigé à l’origine en espagnol, invoque la menace d’une intensification du conflit armé russo-ukrainien pour justifier cette injonction.

La Russie menace Kiev d’une frappe massive

Le ministère russe de la Défense a annoncé le 4 mai un cessez-le-feu unilatéral pour les 8 et 9 mai, à l’occasion du 81ᵉ anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie. Cette trêve s’accompagne d’un avertissement explicite : si l’Ukraine tentait de perturber les célébrations du 9 mai à Moscou, les forces armées russes lanceraient, selon le ministère, « une frappe massive de missiles de représailles sur le centre de Kiev ». Moscou a simultanément appelé la population civile de Kiev et les employés des missions diplomatiques étrangères à quitter la ville.

L’Ukraine n’a pas adhéré à ce cessez-le-feu. Selon le média indépendant Meduza, des drones ukrainiens ont frappé Moscou dans la nuit du 7 au 8 mai, au moment précis où la trêve russe entrait en vigueur. Le ministère russe de la Défense a indiqué avoir intercepté 264 drones entre minuit et 7h00, heure de Moscou, sur plus d’une douzaine de régions russes. La nuit précédente, 347 drones ukrainiens avaient été abattus selon la même source — la deuxième plus grande attaque aérienne ukrainienne depuis le début de l’invasion en février 2022, d’après l’agence Associated Press.

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Dans son message, Teodorin Nguema demande également à toute personne ayant connaissance d’un compatriote se trouvant à Kiev ou dans ses environs de lui transmettre l’avis d’évacuation « avec la plus grande urgence ». Il rappelle que « la sécurité de chaque Équato-Guinéen, à l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières, est une priorité permanente pour le Gouvernement ».

Plusieurs ambassades étrangères avaient déjà réduit leurs effectifs à Kiev après l’avertissement de Moscou. Le défilé militaire du 9 mai sur la Place Rouge se tiendra cette année sans matériel lourd, le Kremlin ayant invoqué la « situation opérationnelle » pour justifier ce format réduit, inédit depuis 2007.

La journée du 9 mai constitue l’échéance critique : c’est à l’issue des commémorations que la menace russe sur Kiev perdrait, selon Moscou, sa justification immédiate.