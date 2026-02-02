Grammy 2026 : ce qu'il faut retenir

Ce week-end, avait lieu la fameuse cérémonie des Grammy Awards 2026. Celle-ci s’est tenue du côté de Los Angeles, à la Crypto.com Arena. Pour l’occasion, plusieurs grands noms de la musique étaient réunis, comme Kendrick Lamar, Lady Gaga et Bad Bunny. Une soirée riche en surprises.

Lors de cette soirée, le chanteur Bad Bunny a reçu le prix du meilleur album de l’année pour Debí Tirar Más Fotos, un disque entièrement en espagnol. Lors de son discours de remerciements, le chanteur, particulièrement engagé, n’a pas manqué d’appeler à la fin des persécutions de la police de l’immigration (ICE). « Nous ne sommes pas des animaux » a-t-il notamment affrimé, se faisant le porte-voix de la communauté hispanophone, particulièrement ciblée par les autorités américaines.

Les Grammys Awards rendent leur verdict

D’autres artistes, comme Billie Eilish, qui a remporté le titre de la meilleure chanson avec Wildflower, s’est également prononcée en défaveur de lap politique actuellement menée par Donald Trump. Une prise de position loin d’être surprenante, elle qui a déjà plusieurs fois pris la parole, que ce soit par voie de presse ou sur les réseaux sociaux.

La soirée a aussi été marquée par plusieurs shows assez spéctaculaires. Sabrina Carpenter, Addison Rae, Lady Gaga (dont la prestation a été saluée par de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux), Katseye, Bruno Mars, Pharrell Williams et Tyler, the Creator ont enflammé la scène du Crypto.com Arena.

Trump et l’ICE critiqués sur scène

Pour le reste des récompenses, côté rock, Turnstile et Yungblud ont été distingués, tandis que dans l’électro, Skrillex et FKA twigs figuraient parmi les lauréats. Côté rap, c’est Kendrick Lamar qui s’en sort le mieux. Une édition somme toutes engagée, qui n’a pas manqué de faire parler et sur laquelle le président américain pourrait effectivement rebondir, lui qui aime répondre aux attaques portées à son encontre .