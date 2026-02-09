Mali : des informations sur l'assassinat des journalistes de RFI pourraient être révélées

Le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, journalistes de RFI, ont été tués à Kidal, au nord du Mali, alors qu’ils réalisaient un reportage sur la situation dans la région. Leur enlèvement et leur exécution ont profondément choqué la communauté internationale et marqué l’histoire récente du journalisme français. Depuis cet événement tragique, les investigations ont été ponctuées de zones d’ombre, mais un pas significatif vers la lumière pourrait être franchi plus d’une décennie après.

Enquête antiterroriste et documents sensibles

Le juge chargé de l’instruction antiterroriste a récemment demandé une nouvelle déclassification de documents classés secret défense, estimant que certaines informations essentielles pourraient désormais être accessibles. Cette demande concerne notamment des éléments liés à Sidan Ag Hita, l’un des commanditaires présumés, et Hamadi Ag Mohamed, membre du commando responsable de l’attaque. Jusqu’ici, l’accès à ces documents avait été limité, justifié par la protection des sources sur le terrain, alors que la présence militaire française au Mali n’est plus effective. Plusieurs documents avaient été partiellement déclassifiés par le passé, mais les informations clés restaient caviardées, limitant l’avancée de l’enquête.

RFI et les familles des journalistes face aux obstacles

L’Association des amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon suit de près ces démarches et souligne que l’ouverture des archives pourrait permettre de mieux comprendre le déroulement de l’attaque et d’identifier clairement les responsables. La requête de déclassification a été transmise au ministère français des Armées le 12 janvier et rapportée par les médias le lundi 9 février, répondant à une demande formelle des parties civiles. Ce processus marque une étape cruciale pour les familles et collègues des journalistes, qui cherchent depuis des années à obtenir justice et à faire connaître la vérité sur cet assassinat.

Alors que douze années se sont écoulées depuis ce drame, cette initiative judiciaire pourrait apporter des réponses concrètes sur les circonstances exactes de l’attaque et sur les personnes impliquées. Pour Ghislaine Dupont et Claude Verlon, cette avancée représente un espoir que leur mort ne reste pas un mystère.