Mali : l’artiste Prince Diallo blessé dans une attaque armée à Bamako

L’artiste malien Prince Diallo a été blessé par balle dans la nuit du jeudi 26 février 2026 à Bamako, après avoir été pris pour cible devant son domicile situé dans le quartier de Yirimadjo. L’attaque se serait produite aux environs de 01 heure du matin, alors qu’il regagnait son appartement.

Selon des informations concordantes rapportées par Maliweb, le chanteur venait de descendre de son véhicule lorsqu’un individu circulant à moto de type Jakarta, vêtu de noir, aurait ouvert le feu à bout portant dans sa direction. Touché par balle, Prince Diallo serait néanmoins parvenu à se mettre à l’abri avant que l’assaillant ne prenne la fuite. Son état de santé n’a pas été officiellement communiqué à ce stade.

Une cible devant son propre domicile

Les circonstances de l’attaque suggèrent un acte prémédité. L’agresseur aurait attendu le retour de l’artiste à son domicile pour agir, choisissant le moment précis où celui-ci se trouvait à pied, entre son véhicule et l’entrée de son appartement. Aucune arrestation n’avait été annoncée au moment de la publication des premières informations. Le mobile de l’attaque n’est pas établi.

Un artiste ancré dans la scène musicale de Bamako

Prince Diallo est un artiste originaire du quartier de Sénou, à Bamako. Auteur-compositeur-interprète, il mêle dans sa musique les influences du rap, de l’afrobeat et des sonorités traditionnelles maliennes. Il a débuté sa carrière au début des années 2020 avec des titres comme Belébélé Chizy et Bamako Ka, avant de sortir l’album Deception Love en 2022, puis Senou Ka Den en 2025, produits sous son propre label, Prince Diallo Records. Reconnu dans les cercles du hip-hop malien, il fait partie de la nouvelle génération d’artistes qui contribuent au rayonnement de la scène musicale de Bamako.

Les autorités maliennes compétentes n’ont pas encore communiqué officiellement sur l’ouverture d’une enquête. L’évolution de l’état de santé de l’artiste ainsi que les suites judiciaires de cette affaire restent attendues dans les prochaines heures.