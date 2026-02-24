Nigeria : 46 personnes arrêtées pour défécation en plein air à Lagos

Les rues de Lagos se sont transformées en zone de contrôle dès l’aube. Quarante-six individus ont été appréhendés lors d’une répression matinale orchestrée par l’Escouade anti-défécation à ciel ouvert.

Répression coordonnée sur l’île de Lagos

Dès le 20 février, les patrouilles ont interpellé 20 personnes, suivies de 15 le 21 février et de 11 le 22 février, ciblant des zones connues pour la défécation en plein air. Selon le communiqué officiel du gouvernement de l’État de Lagos, les 46 personnes étaient en train de déféquer en plein air dans plusieurs zones de Lagos, identifiées comme des « taches noires » d’assainissement. Les arrestations ont touché hommes et femmes dans les principaux corridors commerciaux de l’île.

Les suspects ont été transférés au siège du Corps d’assainissement environnemental de l’État de Lagos (LAGESC) à Oshodi. Là, ils doivent répondre à des enquêtes et à des poursuites conformément aux lois environnementales locales.

Le Dr Muyiwa Gbadegesin, directeur général de l’Autorité de gestion des déchets de Lagos, a souligné sur sa page Facebook le mardi 23 février 2026 : « Le gouvernement de l’État de Lagos, par l’intermédiaire de son Escouade anti-défécation en plein air, a appréhendé 46 délinquants lors d’opérations coordonnées tôt le matin à travers l’île de Lagos. »

Publicité

Renforcement des mesures et surveillance ciblée

L’État de Lagos a intensifié ses opérations contre la défécation en plein air, identifiant les « taches noires » d’assainissement pour des interventions répétées. Les arrestations interviennent dans le cadre d’un plan de surveillance soutenue, avec des patrouilles concentrées sur les secteurs les plus touchés.

Selon le communiqué officiel du gouvernement de l’État de Lagos, « Tous les suspects ont été transférés au siège du Corps d’assainissement environnemental de l’État de Lagos (LAGESC) à Oshodi pour une enquête et des poursuites complémentaires conformément aux lois environnementales de l’État de Lagos. » Les prochaines semaines devraient voir la poursuite de ces opérations, l’objectif étant de maintenir la pression sur les zones problématiques. Rappelons qu’il y a quelques jours, neuf musulmans ont été arrêtés pour avoir mangé pendant le jeûne du Ramadan.