Nigeria : neuf musulmans arrêtés pour avoir mangé pendant le jeûne du Ramadan

Neuf musulmans ont été arrêtés à Kano par la police islamique nigériane « Hisbah » pour avoir rompu le jeûne le premier jour du Ramadan.

Neuf musulmans en détention à Kano pour rupture du jeûne

Sept hommes et deux femmes ont passé les portes d’une cellule de la police Hisbah après avoir consommé de la nourriture lors du premier jour du Ramadan, mois durant lequel les musulmans observants s’abstiennent de manger et boire du lever au coucher du soleil. À Kano, État du nord-Nigeria, cette abstinence n’est pas qu’une prescription religieuse : elle relève de la loi.

Le jeûne du Ramadan repose sur des conditions strictes. Une intention sincère doit motiver celui qui entreprend cette quête spirituelle. Au-delà de la nourriture et de l’eau, les fidèles renoncent aux relations intimes durant les heures de jeûne et visent à purifier pensées et comportements. Seuls les enfants impubères, les malades, les voyageurs ou les femmes dans certaines situations physiologiques échappent à cette obligation. Ceux qui manquent des jours peuvent les rattraper ultérieurement.

Or à Kano, depuis plus de vingt ans, la charia ou loi islamique coexiste avec le système juridique laïc nigérian. L’Hisbah, police religieuse locale, patrouille cafés, marchés et restaurants chaque année pour vérifier le respect des heures de jeûne. Les neuf personnes arrêtées prétendaient ignorer le début du Ramadan.

La justification du commandant

Mujahid Aminudeen, commandant général adjoint d’Hisbah, a justifié que : « Les détenus apprendraient l’importance du jeûne, comment prier, lire le Coran et devenir de meilleurs musulmans. » Une logique pédagogique que ne partage pas unanimement la communauté musulmane nigériane.

L’Hisbah reconduira certainement ses patrouilles habituelles. Le type d’accusations — rupture du jeûne involontaire ou malveillance — reste en suspens dans les dossiers de ces neuf personnes. Les autorités restent muettes sur les suites judiciaires.

Pour 2026, le Ramadan a commencé le mercredi 18 février dans plusieurs pays comme le Sénégal, selon l’observation de la lune dans de nombreux pays musulmans. Il devrait se terminer vers le jeudi 19 mars, avec la fête de l’Aïd al‑Fitr célébrée autour du vendredi 20 mars.