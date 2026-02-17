« Nous nous sommes tenus sur ses épaules » : L'hommage poignant des Obama à Jesse Jackson

L’Amérique pleure aujourd’hui l’une de ses figures les plus emblématiques. Le révérend Jesse Jackson, protégé de Martin Luther King Jr. et pionnier de la lutte pour les droits civiques, s’est éteint ce mardi 17 février 2026 à l’âge de 84 ans. Parmi la vague d’émotion qui traverse le pays, les mots de Barack Obama et Michelle Obama résonnent avec une force particulière, décrivant, dans un communiqué la perte d’un « véritable géant » dont l’héritage a directement tracé le chemin vers la première présidence noire des États-Unis.

Dans un communiqué conjoint empreint de reconnaissance, l’ancien couple présidentiel a retracé plus de soixante ans d’un engagement infatigable. Barack Obama a souligné la ténacité d’un homme qui, des boycotts de l’ère de la ségrégation à l’inscription de millions d’électeurs, n’a jamais dévié de sa mission : porter la voix des « enfants de Dieu »pour leur garantir dignité et respect. Jackson n’était pas seulement un militant des rues ou des chaires de Chicago ; il était, selon les Obama, un architecte de la démocratie mondiale, plaidant pour la liberté bien au-delà des frontières américaines.

L’hommage révèle également des liens personnels profonds qui ont forgé le destin du couple. Michelle Obama a ainsi partagé un souvenir intime, confiant avoir reçu ses premières leçons d’organisation politique à la table de la cuisine des Jackson, alors qu’elle n’était qu’une adolescente. Cette proximité entre les deux familles de Chicago ne s’est jamais démentie, faisant de Jesse Jackson bien plus qu’une figure publique : un mentor familial et un ami de longue date dont la présence a accompagné chaque étape de leur ascension.

Barack Obama a été particulièrement explicite sur la dette politique qu’il honore aujourd’hui. En rappelant les deux campagnes présidentielles historiques de Jesse Jackson dans les années 1980, le 44e président a admis que ces candidatures « révolutionnaires » avaient posé les fondations indispensables à sa propre victoire en 2008. Pour Obama, Jesse Jackson a forcé les portes de l’impossible, permettant à toute une génération de croire que le bureau ovale était accessible à tous.

« Nous nous sommes tenus sur ses épaules », conclut le communiqué, résumant en une phrase le passage de témoin entre le militant qui a fait bouger les lignes et le président qui a franchi la ligne d’arrivée. Alors que Chicago et le reste du monde rendent hommage au révérend, le message des Obama rappelle que si le géant s’est endormi, la structure qu’il a bâtie continue de soutenir l’avenir de la démocratie américaine.