OIF : la RDC se lance dans la course à la présidence avec la fille de Patrice Lumumba

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement présenté, dans la nuit du 26 au 27 février 2026, sa candidate au poste de secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Dans un communiqué diffusé jeudi soir, le ministère congolais de la Communication a annoncé la candidature de Juliana Amato Lumumba.

Une candidature portée par l’exécutif congolais

Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a affirmé que cette candidature défendrait une Francophonie « plus solidaire, plus proche des peuples ». Il a également rappelé que la RDC constitue le principal bassin de locuteurs francophones au monde, un argument diplomatique régulièrement mis en avant par les autorités congolaises.

Juliana Amato Lumumba est la fille de Patrice Lumumba, ancien premier Premier ministre de la RDC et figure de l’indépendance. Elle a occupé des fonctions gouvernementales en RDC. Elle a été ministre de la Culture sous la présidence de Laurent-Désiré Kabila, période durant laquelle elle a dirigé la politique culturelle nationale dans un contexte de transition institutionnelle. Elle a également exercé des responsabilités économiques à l’échelle continentale en tant que secrétaire générale de l’Union des chambres de commerce africaines.

Une élection dans un climat de rivalités régionales

La candidature congolaise intervient alors que Louise Mushikiwabo, en poste depuis 2018 et reconduite en 2022, sollicite un nouveau mandat à la tête de l’OIF. L’organisation, basée à Paris, regroupe 88 États et gouvernements membres, associés ou observateurs. Le scrutin à venir pourrait prendre une dimension particulière au regard des tensions diplomatiques persistantes entre Kinshasa et Kigali, liées notamment à la situation sécuritaire dans l’est de la RDC.

La compétition pour la direction de l’OIF s’ajoute ainsi aux dossiers sur lesquels les deux capitales défendent des positions opposées. Conformément aux textes de l’organisation, le ou la secrétaire générale est élu(e) par les chefs d’État et de gouvernement réunis en Sommet pour un mandat de quatre ans renouvelable. La date du prochain Sommet de la Francophonie, au cours duquel cette élection doit se tenir, sera fixée par les États membres.