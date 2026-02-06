PSG : Mbappé lance une offensive judiciaire pour 5,9 millions d'euros

Pendant plusieurs années, Kylian Mbappé a incarné le visage et les ambitions du Paris Saint-Germain. Star incontestée, moteur sportif et figure médiatique du club, l’attaquant a longtemps été présenté comme le pilier du projet parisien. Mais au fil du temps, des désaccords liés à l’exécution de certains engagements contractuels ont altéré la relation. Ce malaise, resté discret durant la collaboration, s’est révélé après la séparation, faisant basculer une histoire de succès sportifs vers un affrontement juridique assumé.

Une créance financière contestée entre Mbappé et le PSG

L’épisode le plus récent de ce différend a pris une tournure judiciaire claire. L’ancien joueur parisien, désormais au Real Madrid, a mandaté un huissier pour se rendre au siège du PSG. L’objectif est d’obtenir le versement de 5,9 millions d’euros, une somme correspondant, selon son entourage, à des congés payés et à des intérêts financiers qui resteraient dus à l’issue de son contrat selon des informations de L’Équipe.

Cette démarche marque une étape supplémentaire dans le bras de fer engagé entre les deux parties. Elle traduit la volonté du joueur de passer par des voies d’exécution formelles afin de récupérer les montants qu’il estime lui revenir. Du côté du club parisien, la réaction ne s’est pas fait attendre. Les dirigeants se disent « extrêmement surpris » par cette initiative, affirmant ne pas s’attendre à une action aussi directe alors que le dossier est déjà suivi sur le plan juridique.

Un conflit post-contrat aux répercussions immédiates

Au-delà de la somme réclamée, cette procédure illustre la rupture nette entre le PSG et son ancienne icône. Le club, qui conteste la méthode employée, laisse entendre que des discussions restaient possibles sur les modalités de règlement. La visite d’un huissier au siège parisien a cependant donné une dimension plus visible et plus tendue à l’affaire, attirant l’attention bien au-delà du cercle judiciaire.

Pour Mbappé, cette offensive vise à accélérer le dénouement d’un contentieux qui dure depuis la fin de son aventure à Paris. Pour le PSG, elle ravive un dossier sensible, à un moment où le club cherche à tourner la page sportivement et institutionnellement après le départ de sa star. Les échanges entre les deux camps se déplacent désormais clairement sur le terrain du droit, avec des conséquences financières immédiates et une image publique à préserver de part et d’autre.

Une relation sportive devenue affaire de justice

Ce nouvel épisode confirme que la séparation entre Mbappé et le PSG ne se limite plus à un simple changement de maillot. Ce qui fut l’une des collaborations les plus marquantes du football français se règle désormais devant les instances compétentes, au rythme des procédures et des actes juridiques. En réclamant officiellement ces 5,9 millions d’euros, l’attaquant affirme sa position, tandis que le club parisien se prépare à défendre la sienne.