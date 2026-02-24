RDC : le porte-parole du M23 meurt dans une frappe de drone

Sanctionné par Washington et Bruxelles, traqué depuis des jours par les drones des forces armées congolaises, Willy Ngoma n’a pas survécu à une frappe de drone survenue dans la nuit du 23 au 24 février. Sa mort frappe le M23 à la tête, au moment précis où Kinshasa et la rébellion négocient sous l’égide du Qatar.

Ngoma incarnait depuis des années le visage public du M23, que l‘Union Européenne, puis les États-Unis avaient classé parmi les acteurs déstabilisateurs de l’est congolais. D’après des sources concordantes, c’est aux alentours de 3 heures du matin qu’une frappe des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) l’a tué aux abords de Rubaya, dans le Nord-Kivu. L’information a été confirmée par deux hauts responsables du M23

Une mine, un symbole, une cible

L’endroit où Ngoma a été tué n’a rien d’anodin. Rubaya abrite la plus grande mine de coltan du pays. Le M23 s’en est emparé en 2024, en faisant une artère économique vitale pour financer ses opérations. Pilonner cette zone depuis plusieurs jours à l’aide de drones — stratégie confirmée par un haut responsable du groupe armé — signalait une intention claire des FARDC : frapper le nerf économique autant que le commandement. Ngoma s’y trouvait. Il n’en est pas sorti.

Doha sous tension

La mort du porte-parole survient en pleine discussion diplomatique pour aboutir à un processus de paix viable. Depuis avril 2025, le Qatar accueille des négociations entre Kinshasa et l’AFC/M23 dans le cadre du Processus de Doha. Un accord-cadre a été signé le 15 novembre 2025. Le 2 février 2026, les deux parties paraphaient encore à Doha le mandat du mécanisme de suivi du cessez-le-feu, sous le regard des États-Unis et de l’Union africaine. L’ONU accuse le M23 d’être complice et responsable de graves violations du droit international et pointe le soutien du Rwanda voisin. La prochaine session de Doha n’a pas encore de date fixée. C’est désormais sans son porte-parole historique que le M23 devra s’y présenter.