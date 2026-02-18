Sénégal : Affaire transmission volontaire VIH, une autre tête connue interpellée

Le journaliste de la RTS Pape Birame Bigué Ndiaye a été interpellé hier à son domicile, où une perquisition a été effectuée en sa présence. Les autorités n’ont pas encore communiqué les motifs officiels de cette opération. Le journaliste de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), Pape Birame Bigué Ndiaye, a été arrêté hier. Son domicile a été perquisitionné par les forces de sécurité, en sa présence. Aucune communication officielle détaillant les raisons précises de cette intervention n’a été rendue publique à ce stade.

Perquisition au domicile du journaliste de la RTS

Cette interpellation intervient quelques jours après l’arrestation, le 9 février, de l’animateur Pape Cheikh Diallo, du chanteur Djiby Dramé et d’autres personnes. Ils ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, acte contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui et blanchiment de capitaux. Le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye a ouvert une information judiciaire, confiée notamment aux gendarmes de la Brigade de recherches de Keur Massar.

Selon les informations disponibles, la perquisition s’est déroulée en présence du journaliste. Les éléments saisis, s’il y en a eu, n’ont pas été détaillés publiquement. Les autorités compétentes n’ont pas indiqué si cette arrestation est directement liée au dossier déjà ouvert devant le tribunal de Pikine-Guédiawaye. L’absence de communication officielle précise laisse subsister des interrogations sur le cadre juridique exact de l’interpellation. Le journaliste bénéficie, comme toute personne mise en cause, de la présomption d’innocence.

Enquête judiciaire en cours à Pikine-Guédiawaye

Dans l’affaire impliquant Pape Cheikh Diallo et Djiby Dramé, les investigations se poursuivent. Trois des mis en cause, dont ces deux personnalités et Doudou Lamine Dieng, ont été extraits de leurs cellules pour les besoins de l’enquête.

Les personnes concernées auraient déclaré être porteuses du VIH et reconnu avoir eu des rapports non protégés avec plusieurs partenaires, selon les éléments communiqués dans le cadre de la procédure. Les enquêteurs cherchent à déterminer l’étendue des faits et à identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.

Aucune déclaration officielle ne précise, pour l’heure, le lien éventuel entre ces investigations et l’interpellation du journaliste de la RTS. Les suites judiciaires devraient dépendre des résultats des actes d’enquête en cours.