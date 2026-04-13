Présidentielle 2026 au Bénin : Wadagni–Talata largement en tête avec 94,05 % des voix

La Commission électorale nationale autonome a proclamé, lundi 13 avril 2026 à Cotonou, les résultats provisoires de l’élection du duo président–vice-président organisée la veille sur l’ensemble du territoire national et dans la diaspora. Selon l’institution dirigée par Sacca Lafia, le tandem formé par Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata arrive largement en tête du scrutin.

D’après la décision rendue publique, le duo Wadagni–Talata totalise 4 252 347 voix, soit 94,05 % des suffrages valablement exprimés. Il devance le duo composé de Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou, crédité de 269 433 voix, soit 5,95 %.

Participation et niveau de traitement des résultats

La CENA indique que ces résultats reposent sur un taux de traitement de 90,55 % des données électorales, correspondant à 15 814 postes de vote validés sur 17 463. Ce niveau de centralisation est jugé suffisant pour établir une tendance irréversible.

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Le corps électoral comptait 7 897 287 inscrits. Parmi eux, 4 640 354 électeurs ont pris part au vote, ce qui correspond à un taux de participation de 58,75 %. Les suffrages valablement exprimés s’élèvent à 4 522 756, tandis que 117 598 bulletins ont été déclarés nuls. La Commission souligne que l’écart enregistré entre les deux duos rend mathématiquement impossible toute inversion de classement, même en intégrant les résultats restants.

Un scrutin globalement maîtrisé

Dans son appréciation du déroulement du vote, la CENA mentionne des incidents isolés dans certaines localités du nord du pays. Elle précise que ces tentatives de perturbation ont été contenues par les forces de défense et de sécurité, permettant la poursuite normale des opérations électorales.

L’institution met également en avant la plateforme numérique de transmission des résultats, qui aurait assuré la remontée rapide et sécurisée des données depuis les centres de vote, y compris ceux de la diaspora. Une seule citation figure dans la décision, évoquant la solidité du processus : « l’issue du scrutin [est] mathématiquement irréversible dès cette étape ».

Transmission à la Cour constitutionnelle

Conformément au Code électoral, la CENA a transmis l’ensemble des résultats provisoires ainsi que les pièces annexes à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs après examen des éventuels recours.

Cette étape ouvre la phase contentieuse du processus électoral. Les candidats disposent d’un délai encadré par la loi pour saisir la juridiction compétente en cas de contestation. Au Bénin, la Cour constitutionnelle statue en dernier ressort sur la régularité de l’élection présidentielle. Sa décision conditionne l’investiture du nouveau duo exécutif. La proclamation des résultats définitifs est attendue dans les prochains jours, selon le calendrier électoral en vigueur.