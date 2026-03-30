Nigeria : une femme tuée par son compagnon après une dispute pour infidélité à Ogoja

Moshie Lucy Igu, 26 ans, a été mortellement blessée à la machette dans le village de Nwang, dans la communauté d’Ekajuk, relevant de la zone de gouvernement local d’Ogoja, dans l’État de Cross River, au Nigeria. Une dispute déclenchée par des accusations d’infidélité formulées par le suspect contre sa compagne aurait dégénéré en violence fatale, selon les autorités policières locales.

Une attaque au bord d’un ruisseau

D’après les sources locales, le suspect, Malime Sunday Ejor, 35 ans, aurait attiré la victime vers un ruisseau proche de la ferme où il lui a infligé des blessures fatales à la machette. Des témoins ont indiqué avoir entendu du bruit et s’être précipités sur place, sans pouvoir intervenir à temps. Des jeunes de la communauté ont réussi à immobiliser le suspect avant de le remettre aux forces de sécurité.

Le porte-parole de la police de l’État, l’ASP Sunday Eitokpah, a confirmé l’ouverture d’une enquête et assuré que justice serait rendue.

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Manifestation et tensions à Ogoja

Le dossier a été transféré à la Direction des enquêtes criminelles de l’État (SCID) à Calabar. En réaction, des centaines de femmes et de jeunes des communautés de Nwang I et II, ainsi que d’autres quartiers du clan Ekajuk, ont convergé lundi vers le commissariat divisionnaire d’Ogoja, exigeant que le suspect leur soit remis. Les manifestants ont déclaré vouloir lui faire subir, selon leurs termes, « le même sort que sa victime ».

La foule est devenue incontrôlable, s’en prenant aux policiers et endommageant un véhicule ainsi qu’une partie des locaux du Rapid Response Squad (RRS). Des grenades fumigènes ont été déployées pour disperser les manifestants. Huit personnes ont été interpellées, avant d’être relâchées sous la responsabilité d’un chef communautaire.

La dépouille de la victime n’avait pas encore été transférée à la morgue de l’hôpital général d’Ogoja dans l’attente de l’achèvement des démarches nécessaires, selon la police.