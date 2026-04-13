Présidentielle au Bénin : Hounkpè félicite Wadagni avant les résultats officiels

Au lendemain du scrutin présidentiel du dimanche 12 avril 2026, le candidat de l’opposition Paul Hounkpè a pris acte des premières tendances donnant le duo Romuald Wadagni–Mariam Chabi Talata en tête. Dans un communiqué lu le même jour, il a adressé ses félicitations à son adversaire, au regard des résultats en cours de consolidation.

La déclaration a été rendue publique quelques heures après la fermeture des bureaux de vote, alors que la Commission électorale nationale autonome (Céna) poursuit la centralisation des procès-verbaux issus des 17 000 bureaux de vote répartis sur le territoire.

Une reconnaissance anticipée des tendances

Dans son message, Paul Hounkpè évoque « les grandes tendances issues de la remontée progressive des résultats » pour justifier sa position. Sans attendre la proclamation officielle, le candidat affirme se conformer à la dynamique observée en faveur du duo Wadagni-Talata.

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« Au terme d’une journée électorale décisive […] il apparaît qu’une avance se dessine en faveur du duo Wadagni-Talata », a-t-il déclaré, tout en soulignant son attachement aux principes républicains et au respect du suffrage populaire.

Cette prise de position intervient dans un contexte où les autorités électorales n’ont pas encore publié de résultats provisoires consolidés. Selon le calendrier électoral en vigueur au Bénin, la Céna dispose de plusieurs jours pour compiler les données avant transmission à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs.

Un message adressé à ses militants et au futur pouvoir

Le candidat de l’opposition a également tenu à remercier ses partisans pour leur mobilisation durant la campagne et le scrutin. Il insiste sur la portée de son projet politique, qu’il présente comme structuré autour de la justice sociale, de l’inclusion économique et de la réforme institutionnelle.

Dans le même communiqué, il adresse des félicitations à Romuald Wadagni, actuel ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, en appelant à un exercice du pouvoir attentif aux attentes exprimées durant la campagne électorale.

Paul Hounkpè évoque notamment la nécessité de prendre en compte certaines orientations défendues par son camp, en particulier sur les questions de réconciliation nationale et de gouvernance.

Une étape dans le processus électoral

Cette reconnaissance publique, bien que fondée sur des tendances encore provisoires, constitue une étape politique notable dans le déroulement du scrutin. Elle intervient alors que les opérations de dépouillement et de transmission des résultats se poursuivent à travers le pays.

La Céna, présidée par Sacca Lafia, reste chargée de la compilation des données électorales avant leur validation par la Cour constitutionnelle. Cette dernière devrait annoncer les résultats définitifs dans les délais prévus par la loi électorale.