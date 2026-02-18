Suède : la décision d’expulser un bébé de 8 mois relance le débat sur l’immigration

En Suède, le débat sur l’immigration est une nouvelle fois relancé. En effet, Emmanuek, un enfant de huit mois né sur le sol suédois, doit être prochainement expulsé vers l’Iran. Une décision surprenante pour beaucoup, alors que les deux parents du bambin vivent et travaillent tout à fait légalement en Suède.

Mais, de fait, pourquoi ce bébé doit-il être renvoyé en Iran ? Tout simplement parce que la loi suédoise fait que l’enfant ne peut pas bénéficier automatiquement de leur statut. À un tel âge, la décision de justice implique de nombreuses réactions et surtout, met en exergue les procédures administratives parfois jugées incomrpéhensibles par l’opinion.

La loi suédoise évolue, un bébé de huit mois bientôt expulsé

C’est au mois d’avril 2025 que la loi a évolué. En effet, le permis de travail des parents ne garantit plus la protection des enfants. De ce fait, plusieurs mineurs et jeunes adolescents sont menacés et risquent l’expulsion vers leur pays d’origine. Ces règles, strictes, interviennent alors que d enombreuses voix se sont élevées contre la politique d’immigraiton suédoise, jugée trop laxiste.

Cette politique touche également les jeunes devenus majeurs. C’est le cas de Jomana, 18 ans, arrivée en Suède à l’âge de 4 ans. Après 14 ans passés dans le pays, elle doit quitter le territoire et rejoindre l’Égypte. Elle devra donc quitter le pays sous peu, seule, alors même qu’elle n’y a jamais vraiment vécu.

Le sujet de l’immigration illégale occupe les débats européens

Ces changements profonds illustrent la volonté du gouvernement suédois de se montrer plus restrictifs alors que le sujet de l’immigration, illégale qui plus est, occupe une grandepartie des débats au sein de l’Union européenne. Cela donne d’ailleurs lieu à une montrée des extrêmes, redessinant le paysage politique européen. C’est le cas en Hongrie, en Italie, mais aussi au Portugal ou l’extrême droite est arrivée au second tour des dernières élections ou en Slovaquie.