Un éléphant piétine à mort un touriste en Thaïlande

En Thaïlande, un sexagénaire a trouvé la mort, après qu’il ait été piétinné par un éléphant. En effet, ce dernier se promenait, en compagnie de son épouse, dans le parc national de Khao Yai, situé en plein centre du pays, lorsqu’il a été chargé et attaqué par un pachyderme. Il n’a pas survécu à ses blessures.

La femme elle, a réussi à rapidement prendre la fuite. Les rangers, supposés assurer la sécurité dans le parc, sont intervenus aussi vite que possibles mais il était déjà trop tard. En effet, l’homme a été chargé puis piétinné par l’éléphant, ce qui ne lui a laissé aucune chance.

Un éléphant piétinne un homme de 65 ans

Ce n’est pas la première fois qu’un tel drame survient dans ce parc. Pire, l’éléphant impliqué est bien connu des services de sécurité qui officient dans ce parc. En effet, il serait d’ores et déjà responsable du décès de deux autres individus, bien que la liste puisse être plus longue, certains décès antérieurs, inexpliqués, pourraient lui être attribués.

Le parc de Khao Yai, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, attire chaque année des millions de visiteurs et abrite une importante population d’éléphants sauvages vivant en semi-liberté. C’est d’ailleurs la raison de son succès. C’est un espace rare ou les Hommes et les animaux peuvent quasiment “coabiter”.

Les autorités du parc ont annoncé la tenue prochaine d’une réunion afin de décider des mesures à prendre concernant l’animal. Diverses options sont étudiées. La première est le déplacement du pachyderme vers une zone moins fréquentée. L’animal pourrait aussi être pris en charge afin de l’aider à canaliser ses comportement agressifs et donc, réduire la possibilité d ele voir s’en prendre à un humain.

Les autorités altertent les visiteurs

Les autorités du parc ne se sont pas encore officiellement prononcées sur ce qu’il adviendra de l’animal mais ont d’ores et djéà invité les visiteurs actuels et futurs à rester sur leurs gardes. En effet, les éléphants sont des animaux qui peuvent se montrer particulièrement agressif et dangereux. Pour preuve, en Thaïlande, plus de 220 personnes ont été tuées par des éléphants sauvages depuis 2012.