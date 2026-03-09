Armements : la Russie s'effondre, la France consolide sa 2e place d'exportateur mondial

La France représente 9,8 % des exportations mondiales d’armements sur la période 2021-2025, selon le rapport annuel du Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) publié le 9 mars 2026. Elle se positionne deuxième exportateur mondial, derrière les États-Unis et devant la Russie.

+21 % : une progression qui dépasse la tendance mondiale

Les exportations françaises d’armements progressent de 21 % entre 2021-2025 et la période 2016-2020. À titre de comparaison, les transferts mondiaux d’armements majeurs n’ont augmenté que de 9,2 % sur la même fenêtre, selon le SIPRI.

Trois pays concentrent l’essentiel des commandes françaises : l’Inde (24 %), l’Égypte (11 %) et la Grèce (10 %). Les matériels concernés incluent le Rafale de Dassault Aviation, les sous-marins de Naval Group, les missiles de MBDA et le canon Caesar de KNDS.

Près de 80 % des exportations françaises continuent de se diriger hors d’Europe, ce qui positionne Paris sur plusieurs théâtres géographiques simultanément, note le SIPRI.

L’Europe, nouveau moteur des commandes françaises

La guerre en Ukraine a déclenché un cycle de réarmement accéléré sur le continent. Les exportations françaises vers les pays européens ont bondi de 452 % entre 2016-2020 et 2021-2025, selon le même rapport.

Ce renversement s’explique notamment par les livraisons de Rafale à la Grèce et à la Croatie, ainsi que par les équipements acheminés vers l’Ukraine. En 2024, 60 % des prises de commandes françaises provenaient de pays membres de l’Union européenne ou d’autres États européens, selon le rapport au Parlement sur les exportations d’armements publié par le gouvernement français.

Les États-Unis dominent néanmoins le marché européen : 58 % des importations d’armements des membres européens de l’OTAN provenaient de Washington sur 2021-2025, contre 7,4 % pour la France, quatrième fournisseur du continent derrière la Corée du Sud et Israël.

La Russie en chute libre, les États-Unis au sommet

Le recul russe constitue le fait marquant du rapport. Les exportations de Moscou ont chuté de 64 % entre 2015-2019 et 2020-2024, selon le SIPRI, conséquence directe des besoins intérieurs liés au conflit en Ukraine et des sanctions internationales.

Les États-Unis portent désormais 42 % des exportations mondiales d’armements sur 2021-2025, contre 36 % sur la période précédente. Leurs ventes vers l’Europe ont progressé de 217 %, faisant du continent européen leur première destination, à 38 %, devant le Moyen-Orient (33 %).

«Les perceptions de menace concernant la Russie, renforcées par les incertitudes quant à l’engagement des États-Unis à défendre leurs alliés européens, ont accru la demande d’armes parmi les États membres européens.», a déclaré Mathew George, directeur du programme Transferts d’armes du SIPRI.

Le prochain rapport annuel au Parlement français sur les exportations d’armements, portant sur l’exercice 2025, devrait être présenté aux commissions de la défense et des affaires économiques au premier semestre 2026, conformément au calendrier habituel. Les chiffres de prises de commandes pourraient confirmer ou infléchir la trajectoire enregistrée par le SIPRI, notamment sur la part européenne.