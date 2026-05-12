Nairobi : après l'esclandre de Macron, des militants anti-France arrêtés au Sommet Africa Forward

Plusieurs manifestants, dont des ressortissants étrangers, ont été interpellés lundi 12 mai 2026 à Nairobi après avoir tenté de forcer l’entrée du Centre de conférences internationales Kenyatta (KICC), où se tient le Sommet Africa Forward en présence de plus de 30 chefs d’État. Les arrestations surviennent au lendemain d’un incident impliquant le président français Emmanuel Macron, dont l’attitude lors d’une session du sommet a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Les forces de sécurité kényanes ont dispersé le groupe à coups de gaz lacrymogènes et de tirs en l’air, après que les manifestants ont tenté de franchir le périmètre de sécurité autour du KICC. Parmi les personnes arrêtées figurent des nationaux britanniques, français, sud-coréens et grecs, ainsi que sept Kenyans, dont l’activiste Julius Kamau, selon Booker Ngesa Omole, secrétaire général du Parti communiste du Kenya, lui-même présent sur les lieux. Les protestataires brandissaient des pancartes aux slogans « French Out of Africa » et « Stop the imperialists’ drive to war », dénonçant ce qu’ils qualifient d’ingérence étrangère sur le continent.

Macron au cœur de la controverse

La mobilisation a été amplifiée par un incident survenu la veille à l’Université de Nairobi. Lors d’une session consacrée à la culture et à la jeunesse, Macron s’est levé spontanément pour s’emparer du micro et interpeller le public : « C’est un manque de respect total », a-t-il lancé aux participants qui conversaient pendant les prises de parole. La séquence, filmée et largement diffusée, a été interprétée par plusieurs mouvements panafricanistes comme l’expression d’une posture paternaliste, alimentant les critiques déjà formulées contre la tenue du sommet sur le sol africain.

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Un contre-sommet en parallèle

La contestation ne se limite pas aux rues de Nairobi. Des organisations de la société civile kényane et panafricaine ont tenu en parallèle le Pan-Africanism Summit against Imperialism (PASAI) 2026 à Ufungamano House, qualifiant le Sommet Africa Forward de tentative de repackager l’influence néocoloniale française après les revers militaires et diplomatiques essuyés par Paris au Mali, au Burkina Faso et au Niger.

Le Sommet Africa Forward, co-présidé par William Ruto et Macron, se clôture ce mardi 12 mai 2026. Ses conclusions sont attendues en amont du Sommet du G7 prévu à Évian, où les questions de partenariat économique Afrique–Europe figureront à l’agenda.