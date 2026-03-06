Assassinat de Saïf al-Islam Kadhafi : trois suspects identifiés, selon le parquet libyen

Le parquet libyen a annoncé, jeudi 5 mars, avoir identifié trois suspects dans le meurtre de Saïf al-Islam Kadhafi, tué le 3 février à Zintan. L’autorité judiciaire a ordonné leur arrestation et précisé disposer d’éléments sur leur identité, leurs déplacements et le déroulé de l’attaque.

Selon le communiqué publié sur la page Facebook du parquet général, l’enquête a permis d’établir les lieux de réunion des suspects, leurs horaires et leurs mouvements avant le passage à l’acte. D’après les investigations, les auteurs du meurtre avaient préalablement surveillé Saïf al-Islam Kadhafi, escaladé un mur de la propriété où il résidait, l’avaient encerclé avant de l’abattre de dix-huit balles, dont une à la tête. Ni l’identité ni la nationalité des trois suspects n’ont été communiquées.

Il est arrivé que les auteurs du meurtre du citoyen Seif-ul-Islam-Kadhafi étaient assis à le regarder ; ils l’ont regardé dans sa résidence jusqu’à ce qu’ils le clouent dans une cour de sa résidence, ils ont encerclé le mur de son sanctuaire, et ils l’ont confisqué dans un état sans attendre leur prière ; ils tirent leurs fusils de fusil vers lui, et lui fit un tir dans lequel leurs armes furent lancées, d’où il s’installa dans Son corps et elle le voleur de lui; jusqu’à ce que son âme déborde

« Les enquêteurs se sont installés sur les lieux du criminel et ont fini de débattre de son corps en enregistrant les lieux des blessures ; ensuite ils ont fouillé les notes qu’ils ont trouvées lorsqu’ils ont vérifié les restes et les Émirats sur les lieux du crime ; et ils ont écouté les témoignages de ceux qui avaient des informations sur l’incident et les circonstances qu’il portait ; puis le cadre de soutien technique a adopté un plan suite à l’activité des suspects. Leurs mouvements avant l’incident et après l’achèvement de ses documents ; en prenant le cadre technique pour l’analyse des documents, des versets et des liens résultant de l’aperçu possible de la scène du crime ; le raisonnement était de déterminer le lieu de rencontre des suspects ; l’heure de leur départ pour le lieu du meurtre et de l’infraction; l’identification des véhicules automatisés que les suspects ont utilisés dans leur transport et l’itinéraire qu’ils ont emprunté; et l’identification de trois suspects; le procureur général a ordonné à tous les trois d’être arrêtés et amen« , lit-on sur la page Facebook du procureur

Une candidature présidentielle en toile de fond

Saïf al-Islam Kadhafi, 53 ans, était le deuxième fils de Mouammar Kadhafi, dirigeant libyen renversé et tué en octobre 2011. Longtemps présenté comme son successeur désigné, il avait développé avant la chute du régime une image de réformateur, notamment après un doctorat obtenu à la London School of Economics. Capturé en 2011 par une milice de Zintan, emprisonné plusieurs années, condamné à mort par contumace par un tribunal de Tripoli en 2015, il avait finalement été libéré en 2017.

Publicité

Au moment de son assassinat, il s’était porté candidat à l’élection présidentielle libyenne prévue en avril 2026, ravivant des divisions profondes dans un pays morcelé entre factions rivales depuis plus d’une décennie.

Une enquête ouverte dès le lendemain du meurtre

Le parquet général de Tripoli avait ouvert une enquête dès le 4 février, au lendemain de l’assassinat. L’annonce de l’identification des suspects intervient un mois plus tard, sans que les autorités précisent si les trois hommes ont déjà été appréhendés ou s’ils font encore l’objet de recherches actives. La prochaine étape formelle attendue est la mise en examen ou la présentation des suspects devant les autorités judiciaires compétentes, une procédure dont le calendrier n’a pas été communiqué par le parquet.