Attendre les pleurs avant de mettre le bébé au sein : une pratique défavorable à la sérénité de la tétée

Chez de nombreux parents, les pleurs du bébé sont spontanément interprétés comme le principal signe de faim. Pourtant, selon les spécialistes de la petite enfance, ils constituent en réalité un signal tardif. Bien avant de pleurer, le nourrisson manifeste déjà plusieurs signes indiquant qu’il a besoin de téter. Apprendre à reconnaître ces premiers signaux permet de faciliter la mise au sein et de rendre l’allaitement plus serein pour la mère comme pour l’enfant.

« Les pleurs sont un signe de faim tardif. Lorsqu’un bébé pleure déjà, il peut être stressé, agité et avoir plus de difficulté à prendre correctement le sein », souligne le pédiatre des armées, Dr Romuald Aitchéhou Bothon. Selon le spécialiste, lorsqu’un nourrisson pleure intensément, son état émotionnel peut perturber la tétée. Le stress peut entraîner une agitation, une fermeture de la bouche ou un positionnement difficile pour attraper correctement le mamelon. Cette situation peut favoriser une mauvaise prise du sein, source de douleurs et parfois de crevasses chez la mère.

Dans certains cas, l’enfant peut également se fatiguer à force de pleurer et s’endormir avant d’avoir pris une tétée complète. Il se réveillera alors plus rapidement, encore affamé, ce qui peut entraîner un nouveau cycle de pleurs et de stress.

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Un stress partagé entre la mère et l’enfant

Les pleurs du nourrisson peuvent aussi affecter la mère. Sous pression, celle-ci peut adopter une mauvaise position pour allaiter ou ressentir une tension qui complique la tétée. Or le stress peut perturber le réflexe d’éjection du lait, mécanisme hormonal qui permet au lait de s’écouler.

« Dans le calme, le lait coule mieux et la tétée devient un moment agréable pour la mère comme pour le bébé », rappelle le pédiatre.

Apprendre à reconnaître les premiers signes de faim

Pour favoriser un allaitement serein, le professionnel de santé recommande de mettre le bébé au sein dès les premiers signaux de faim : lorsque le nourrisson tourne la tête comme pour rechercher le sein, bouge les yeux sous ses paupières ou cherche le contact avec sa mère.

À un stade intermédiaire, le bébé peut également porter ses mains à la bouche, s’étirer ou faire des mouvements de succion. Les pleurs, en revanche, apparaissent généralement lorsque la faim est déjà avancée. L’idéal est donc de proposer le sein avant ce stade afin de faciliter la prise du sein et de rendre la tétée plus efficace.

Au-delà de la technique, le pédiatre rappelle que l’allaitement est aussi un moment d’interaction entre la mère et son enfant. Comprendre le langage du nourrisson et répondre rapidement à ses besoins contribue à instaurer un climat de confiance et de sérénité propice à une bonne alimentation du bébé.